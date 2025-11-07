Дроны парализовали работу второго по величине аэропорта Швеции
Киев • УНН
В шведском аэропорту Гётеборг-Ландветтер временно приостановили рейсы из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве, что привело к расследованию вероятной диверсии. Воздушное движение было закрыто, но возобновлено в 21:00, а подобные инциденты фиксируют и в других европейских странах.
В шведском аэропорту Гётеборг-Ландветтер временно приостановили рейсы из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве. Аэропорт является вторым по пассажиропотоку в стране после столичного Арланды. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Express.
В аэропорту Ландветтер заметили один или несколько дронов
По словам представителя шведской полиции, в 16:41 поступили сообщения от нескольких человек о возможном обнаружении беспилотника. Правоохранители выехали на место происшествия, чтобы собрать данные и проверить эти сообщения.
Мы начали расследование по факту предполагаемой диверсии в авиации
Оператор Swedavia подтвердил, что воздушное пространство над Ландветтер закрыто, и полеты будут оставаться приостановленными, пока продолжается расследование.
Из-за наблюдения воздушное движение было закрыто, но возобновлено в 21:00.
Похожие инциденты в последнее время фиксируют и в других европейских странах. Во вторник из-за появления дронов временно закрывали аэропорты и военную базу в Бельгии, а министр обороны страны назвала это "скоординированной атакой".
В сентябре аналогичные сообщения поступали из Дании и Норвегии, где тоже приходилось приостанавливать работу аэропортов.
Некоторые западные чиновники предполагают, что подобные инциденты могут быть частью гибридной войны со стороны России, однако Москва отрицает свою причастность.
Напомним
В четверг, 6 ноября, из-за неизвестных дронов в столице Бельгии парализована работа аэропорта, что привело к задержке рейса премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Он должен был обсудить пробелы в системе противодействия дронам с постоянным представителем Германии при НАТО.
В среду, 5 ноября, аэропорт города Ганновер в Германии был вынужден вечером приостановить работу на 45 минут из-за обнаруженного неподалеку дрона.
