Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноября
6 ноября, 14:11
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Дроны парализовали работу второго по величине аэропорта Швеции

Киев • УНН

 • 618 просмотра

В шведском аэропорту Гётеборг-Ландветтер временно приостановили рейсы из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве, что привело к расследованию вероятной диверсии. Воздушное движение было закрыто, но возобновлено в 21:00, а подобные инциденты фиксируют и в других европейских странах.

Дроны парализовали работу второго по величине аэропорта Швеции

В шведском аэропорту Гётеборг-Ландветтер временно приостановили рейсы из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве. Аэропорт является вторым по пассажиропотоку в стране после столичного Арланды. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, Express.

В аэропорту Ландветтер заметили один или несколько дронов

- сообщил представитель агентства гражданской авиации LFV.

По словам представителя шведской полиции, в 16:41 поступили сообщения от нескольких человек о возможном обнаружении беспилотника. Правоохранители выехали на место происшествия, чтобы собрать данные и проверить эти сообщения.

Мы начали расследование по факту предполагаемой диверсии в авиации

- заявил представитель полиции.

Оператор Swedavia подтвердил, что воздушное пространство над Ландветтер закрыто, и полеты будут оставаться приостановленными, пока продолжается расследование.

Из-за наблюдения воздушное движение было закрыто, но возобновлено в 21:00.

Похожие инциденты в последнее время фиксируют и в других европейских странах. Во вторник из-за появления дронов временно закрывали аэропорты и военную базу в Бельгии, а министр обороны страны назвала это "скоординированной атакой".

В сентябре аналогичные сообщения поступали из Дании и Норвегии, где тоже приходилось приостанавливать работу аэропортов.

Некоторые западные чиновники предполагают, что подобные инциденты могут быть частью гибридной войны со стороны России, однако Москва отрицает свою причастность.

В четверг, 6 ноября, из-за неизвестных дронов в столице Бельгии парализована работа аэропорта, что привело к задержке рейса премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Он должен был обсудить пробелы в системе противодействия дронам с постоянным представителем Германии при НАТО.

В среду, 5 ноября, аэропорт города Ганновер в Германии был вынужден вечером приостановить работу на 45 минут из-за обнаруженного неподалеку дрона.

Вита Зеленецкая

