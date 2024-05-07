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Bloomberg: ЄС збирається заборонити російські кошти партіям перед виборами у Європарламент та російську версію SWIFT

Bloomberg: ЄС збирається заборонити російські кошти партіям перед виборами у Європарламент та російську версію SWIFT

Київ • УНН

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Європейський Союз пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам приймати фінансування з росії, а також заборонити використання системи фінансових повідомлень російського центрального банку в межах наступного пакету санкцій проти росії.

Європейський Союз пропонує у межах наступного пакету санкцій проти рф серед іншого заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам приймати фінансування від росії, а також заборону на використання системи обміну фінансовими повідомленнями центрального банку рф, російську версію SWIFT, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих із перебігом обговорень, Європейська комісія, виконавчий орган блоку, рекомендує державам-членам погодитись на кроки в межах 14-го пакету санкцій.

Заходи, що обговорюються, включають заборону на імпорт російського гелію, посилення обмежень на експорт марганцевої руди та інших рідкісноземельних компонентів, а також заборону на доступ до порту приблизно 11 кораблям, підозрюваним у сприянні військовим зусиллям росії, повідомили джерела.

Пропозиція, яка також заборонить чотирьом додатковим засобам масової інформації мовлення в Європі, має бути одноголосно схвалена 27 державами-членами блоку, щоб вона набула чинності, і вона все ще може змінитися. Попередні пакети вимагали тижнів переговорів за зачиненими дверима.

Віцепрезидент Єврокомісії Вера Йоурова заявила в неділю, що ЄС накладе санкції на сайт "Голос Європи", звинувачений у поширенні проросійської дезінформації, а також на "Российскую газету", "РИА Новости" та "Известия".

"Ми не визнаємо їх засобами масової інформації, це просто інструменти путінської пропаганди", - заявила Йоурова чеському громадському телебаченню.

Прагнення обмежити російське політичне фінансування ЄС відбувається на тлі зростаючої стурбованості з приводу поширення москвою дезінформації, пов'язаної з виборами до Європейського парламенту на початку червня. Франція, поряд із країнами Балтії, Польщею та Нідерландами, закликала блок застосувати санкції щодо втручання росії у вибори, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Чеські спецслужби в березні заявили, що розкрили російську мережу, яка намагається впливати на політику та громадську думку по всьому континенту за допомогою "Голосу Європи". Бельгія у квітні розпочала розслідування політичного втручання кремля.

"Ці кроки можуть стримувати деякі ультраправі партії в Європі, враховуючи, що деяких чиновників звинувачують в отриманні російського фінансування", - пише видання.

Очікується, що крім заходів щодо російського політичного фінансування санкції ЄС "включатимуть заборону на використання системи обміну фінансовими повідомленнями російського центрального банку". росія запустила систему фінансових повідомлень, власну версію SWIFT, наприкінці 2014 року після перших санкцій після того, як країна анексувала Крим в України. За даними росЗМІ, станом на січень система працювала із 20 країнами. Сюди входять банки з білорусі, Вірменії, Таджикистану та Казахстану.

Європейським експортерам також буде запропоновано посилити комплексну перевірку своєї торгової практики, і їм можуть загрожувати заходи, якщо вони не зможуть перешкодити обходу через відсутність перевірок.

Крім того, запропонований пакет, як повідомляється, включає низку санкцій проти білорусі за її роль у війні, включаючи заборону на імпорт навігаційних технологій та предметів розкоші, експорт сирої нафти та алмазів, а також будь-які угоди, які можуть підвищити промисловий потенціал білорусі.

Що стосується енергетики, агентство Bloomberg повідомляє, що ЄС запропонує заборонити послуги з перевантаження та перевалки СПГ з росії, призначеного для третіх країн, а також заборонить обслуговування російських проектів СПГ в Арктиці.

ЄС також запропонував додати більше десятка компаній до списку експортних обмежень, у тому числі кілька компаній з Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, у зв'язку з передбачуваною роллю у наданні допомоги москві в обхід торгових санкцій на товари, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.

ЗМІ: країнам ЄС розіслали проект 14-го пакету санкцій проти рф, передбачає обмеження щодо російського СПГ та "тіньового флоту"06.05.24, 16:57 • 23754 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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