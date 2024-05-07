Bloomberg: ЕС собирается запретить российские средства партиям перед выборами в Европарламент и российскую версию SWIFT

Европейский Союз предлагает в рамках следующего пакета санкций против рф среди прочего запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование от россии, а также запрет на использование системы обмена финансовыми сообщениями центрального банка рф, российскую версию SWIFT, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, Европейская комиссия, исполнительный орган блока, рекомендует государствам-членам согласиться на шаги в рамках 14-го пакета санкций.

Обсуждаемые меры включают запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запрет на доступ в порт примерно 11 кораблям, подозреваемым в содействии военным усилиям россии, сообщили источники.

Предложение, которое также запретит четырем дополнительным средствам массовой информации вещание в Европе, должно быть единогласно одобрено 27 государствами-членами блока, чтобы оно вступило в силу, и оно все еще может измениться. Предыдущие пакеты требовали недель переговоров за закрытыми дверями.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова заявила в воскресенье, что ЕС наложит санкции на сайт "Голос Европы", обвиненный в распространении пророссийской дезинформации, а также на "Российскую газету", "РИА Новости" и "Известия".

"Мы не признаем их средствами массовой информации, это просто инструменты путинской пропаганды", - заявила Йоурова чешскому общественному телевидению.

Стремление ограничить российское политическое финансирование ЕС происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения москвой дезинформации, связанной с выборами в Европейский парламент в начале июня. Франция, наряду со странами Балтии, Польшей и Нидерландами, призвала блок применить санкции в отношении вмешательства россии в выборы, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что раскрыли российскую сеть, которая пытается влиять на политику и общественное мнение по всему континенту с помощью "Голоса Европы". Бельгия в апреле начала расследование политического вмешательства кремля.

"Эти шаги могут сдерживать некоторые ультраправые партии в Европе, учитывая, что некоторых чиновников обвиняют в получении российского финансирования", - пишет издание.

Ожидается, что помимо мер в отношении российского политического финансирования санкции ЕС "будут включать запрет на использование системы обмена финансовыми сообщениями российского центрального банка". россия запустила систему финансовых сообщений, собственную версию SWIFT, в конце 2014 года после первых санкций после того, как страна аннексировала Крым у Украины. По данным росСМИ, по состоянию на январь система работала с 20 странами. Сюда входят банки из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Европейским экспортерам также будет предложено усилить комплексную проверку своей торговой практики, и им могут грозить меры, если они не смогут помешать обходу из-за отсутствия проверок.

Кроме того, предложенный пакет, как сообщается, включает ряд санкций против беларуси за ее роль в войне, включая запрет на импорт навигационных технологий и предметов роскоши, экспорт сырой нефти и алмазов, а также любые сделки, которые могут повысить промышленный потенциал беларуси.

Что касается энергетики, агентство Bloomberg сообщает, что ЕС предложит запретить услуги по перегрузке и перевалке СПГ из россии, предназначенного для третьих стран, а также запретит обслуживание российских проектов СПГ в Арктике.

ЕС также предложил добавить более десятка компаний в список экспортных ограничений, в том числе несколько компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, в связи с предполагаемой ролью в оказании помощи москве в обход торговых санкций на товары, которые используются в оружии или необходимы для его производства.

СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривает ограничения по российскому СПГ и "теневому флоту"