Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - Сибіга

ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 13114 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський
13:05 • 16660 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 30636 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 16201 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 18642 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 18571 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
6 березня, 09:57 • 18583 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19226 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16571 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Пишний
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Будапешт
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - Сибіга

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Австралія, Франція та ще 14 країн відмовилися від участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Це рішення прийнято через допуск росії та білорусі під національними прапорами.

Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - Сибіга

Австралія, Франція та ще низка країн відмовилися від участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росії та білорусі під національними прапорами. Загалом бойкот оголосили вже 16 держав і ЄС. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року - це принципове рішення на знак незгоди з участю росії та білорусі під їхніми національними прапорами

- йдеться у повідомленні.

Вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпіади. Глава МЗС України подякував партнерам за солідарність, яка надсилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права.

Я також вдячний Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву із засудженням ганебного рішення Міжнародного паралімпійського комітету

- додав Сибіга.

Він зауважив, що дозвіл на демонстрацію російської та білоруської державної символіки підриває міжнародні зусилля з ізоляції цих режимів на тлі триваючої агресивної війни росії проти України - і залишається неприйнятним.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН на зимових Паралімпійських іграх-2026 Україна буде представлена 25 параатлетами та 10 спортсменами-гайдами. Українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття через допуск спортсменів з росії та білорусі під їхніми національними прапорами.

Ольга Розгон

СпортПолітика
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Андрій Сибіга
Латвія
Австралія
Європейський Союз
Фінляндія
Ісландія
Франція
Литва
Швеція
Румунія
Естонія
Україна
Польща