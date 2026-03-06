Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - Сибіга

Австралія, Франція та ще низка країн відмовилися від участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росії та білорусі під національними прапорами. Загалом бойкот оголосили вже 16 держав і ЄС. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року - це принципове рішення на знак незгоди з участю росії та білорусі під їхніми національними прапорами - йдеться у повідомленні.

Вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпіади. Глава МЗС України подякував партнерам за солідарність, яка надсилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права.

Я також вдячний Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву із засудженням ганебного рішення Міжнародного паралімпійського комітету - додав Сибіга.

Він зауважив, що дозвіл на демонстрацію російської та білоруської державної символіки підриває міжнародні зусилля з ізоляції цих режимів на тлі триваючої агресивної війни росії проти України - і залишається неприйнятним.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН на зимових Паралімпійських іграх-2026 Україна буде представлена 25 параатлетами та 10 спортсменами-гайдами. Українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття через допуск спортсменів з росії та білорусі під їхніми національними прапорами.