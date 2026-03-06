Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - Сибіга
Київ • УНН
Австралія, Франція та ще 14 країн відмовилися від участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Це рішення прийнято через допуск росії та білорусі під національними прапорами.
Австралія, Франція та ще низка країн відмовилися від участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росії та білорусі під національними прапорами. Загалом бойкот оголосили вже 16 держав і ЄС. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.
Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року - це принципове рішення на знак незгоди з участю росії та білорусі під їхніми національними прапорами
Вже 16 країн та ЄС відмовилися від участі у сьогоднішній церемонії відкриття Паралімпіади. Глава МЗС України подякував партнерам за солідарність, яка надсилає чіткий сигнал: спорт має виступати за мир, справедливість та повагу до міжнародного права.
Я також вдячний Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву із засудженням ганебного рішення Міжнародного паралімпійського комітету
Він зауважив, що дозвіл на демонстрацію російської та білоруської державної символіки підриває міжнародні зусилля з ізоляції цих режимів на тлі триваючої агресивної війни росії проти України - і залишається неприйнятним.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН на зимових Паралімпійських іграх-2026 Україна буде представлена 25 параатлетами та 10 спортсменами-гайдами. Українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття через допуск спортсменів з росії та білорусі під їхніми національними прапорами.