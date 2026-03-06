Австралия и Франция присоединились к бойкоту открытия Паралимпийских игр - Сибига

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 14165 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 15741 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 18984 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 34527 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 17687 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 19334 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 19091 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 18790 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19386 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16730 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.1м/с
73%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"6 марта, 09:52 • 19451 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 32114 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 23172 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 18390 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 12189 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 12506 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 18801 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 34527 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 23559 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 32500 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 2316 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 26900 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 23804 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 25678 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 46838 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Техника
Дипломатка
Отопление

Австралия и Франция присоединились к бойкоту открытия Паралимпийских игр - Сибига

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Австралия, Франция и еще 14 стран отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026. Это решение принято из-за допуска России и Беларуси под национальными флагами.

Австралия и Франция присоединились к бойкоту открытия Паралимпийских игр - Сибига

Австралия, Франция и еще ряд стран отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России и Беларуси под национальными флагами. В общей сложности бойкот объявили уже 16 государств и ЕС. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года – это принципиальное решение в знак несогласия с участием России и Беларуси под их национальными флагами

- говорится в сообщении.

Уже 16 стран и ЕС отказались от участия в сегодняшней церемонии открытия Паралимпиады. Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за солидарность, которая посылает четкий сигнал: спорт должен выступать за мир, справедливость и уважение к международному праву.

Я также благодарен Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Швеции за заявление с осуждением позорного решения Международного паралимпийского комитета

- добавил Сибига.

Он отметил, что разрешение на демонстрацию российской и белорусской государственной символики подрывает международные усилия по изоляции этих режимов на фоне продолжающейся агрессивной войны России против Украины – и остается неприемлемым.

Напомним

Как ранее писал УНН, на зимних Паралимпийских играх-2026 Украина будет представлена 25 параатлетами и 10 спортсменами-гайдами. Украинская сборная будет бойкотировать церемонию открытия из-за допуска спортсменов из России и Беларуси под их национальными флагами.

Ольга Розгон

СпортПолитика
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Андрей Сибига
Латвия
Австралия
Европейский Союз
Финляндия
Исландия
Франция
Литва
Швеция
Румыния
Эстония
Украина
Польша