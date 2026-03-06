Австралия и Франция присоединились к бойкоту открытия Паралимпийских игр - Сибига

Австралия, Франция и еще ряд стран отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России и Беларуси под национальными флагами. В общей сложности бойкот объявили уже 16 государств и ЕС. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Австралия и Франция подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года – это принципиальное решение в знак несогласия с участием России и Беларуси под их национальными флагами - говорится в сообщении.

Уже 16 стран и ЕС отказались от участия в сегодняшней церемонии открытия Паралимпиады. Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за солидарность, которая посылает четкий сигнал: спорт должен выступать за мир, справедливость и уважение к международному праву.

Я также благодарен Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Швеции за заявление с осуждением позорного решения Международного паралимпийского комитета - добавил Сибига.

Он отметил, что разрешение на демонстрацию российской и белорусской государственной символики подрывает международные усилия по изоляции этих режимов на фоне продолжающейся агрессивной войны России против Украины – и остается неприемлемым.

Напомним

Как ранее писал УНН, на зимних Паралимпийских играх-2026 Украина будет представлена 25 параатлетами и 10 спортсменами-гайдами. Украинская сборная будет бойкотировать церемонию открытия из-за допуска спортсменов из России и Беларуси под их национальными флагами.