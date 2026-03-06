Старт зимової Паралімпіади-2026: Україна виступає рекордним складом, але бойкотує церемонію відкриття
Київ • УНН
На зимових Паралімпійських іграх-2026 Україна буде представлена 25 параатлетами та 10 спортсменами-гайдами. Українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття через допуск спортсменів з росії та білорусі під їхніми національними прапорами.
З 6 по 15 березня відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2026, на яких Україна буде представлена рекордним складом спортсменів. До національної команди увійшли 25 параатлетів та 10 спортсменів-гайдів, передає УНН з посиланням на пост Міністерства молоді та спорту України.
Деталі
Загалом Ігри-2026 можуть стати наймасовішими в історії зимових Паралімпіад. Очікується участь 612 спортсменів із 56 країн світу. Медалі розігруватимуть у 79 дисциплінах у шести видах спорту.
Водночас українська збірна вирішила бойкотувати церемонію відкриття змагань. Причиною стало рішення допустити до участі спортсменів з росії та білорусі під їхніми національними прапорами. Через це представники України не братимуть участі у традиційному марші націй, а також не з’являться у відеопрезентаціях країн-учасниць, які транслюватимуть під час церемонії.
Доповнення
Церемонія відкриття відбудеться на арені у Вероні. Українська команда на події буде відсутня, а трансляцію відкриття також не показуватиме мовник "Суспільне Спорт".
Попри ситуацію навколо церемонії, українські спортсмени готуються до виступів на змаганнях і боротимуться за нагороди. Для команди це ще одна можливість продемонструвати результати багаторічної підготовки та заявити про себе на міжнародній арені.
