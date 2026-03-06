Старт зимової Паралімпіади-2026: Україна виступає рекордним складом, але бойкотує церемонію відкриття

$43.810.09
11:26 • 3964 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України до ЄС
10:48 • 6884 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 10978 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 12552 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 12479 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 12185 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 19751 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 32872 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 35372 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 71965 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 17718 перегляди
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 11736 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 13654 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 17389 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 11179 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 3112 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 11455 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 37736 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 68883 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 81545 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 17959 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 17580 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 19962 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 41214 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 47633 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Старт зимової Паралімпіади-2026: Україна виступає рекордним складом, але бойкотує церемонію відкриття

Київ • УНН

 • 70 перегляди

На зимових Паралімпійських іграх-2026 Україна буде представлена 25 параатлетами та 10 спортсменами-гайдами. Українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття через допуск спортсменів з росії та білорусі під їхніми національними прапорами.

Старт зимової Паралімпіади-2026: Україна виступає рекордним складом, але бойкотує церемонію відкриття

З 6 по 15 березня відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2026, на яких Україна буде представлена рекордним складом спортсменів. До національної команди увійшли 25 параатлетів та 10 спортсменів-гайдів, передає УНН з посиланням на пост Міністерства молоді та спорту України.

Деталі

Загалом Ігри-2026 можуть стати наймасовішими в історії зимових Паралімпіад. Очікується участь 612 спортсменів із 56 країн світу. Медалі розігруватимуть у 79 дисциплінах у шести видах спорту.

Водночас українська збірна вирішила бойкотувати церемонію відкриття змагань. Причиною стало рішення допустити до участі спортсменів з росії та білорусі під їхніми національними прапорами. Через це представники України не братимуть участі у традиційному марші націй, а також не з’являться у відеопрезентаціях країн-учасниць, які транслюватимуть під час церемонії.

Доповнення

Церемонія відкриття відбудеться на арені у Вероні. Українська команда на події буде відсутня, а трансляцію відкриття також не показуватиме мовник "Суспільне Спорт".

Попри ситуацію навколо церемонії, українські спортсмени готуються до виступів на змаганнях і боротимуться за нагороди. Для команди це ще одна можливість продемонструвати результати багаторічної підготовки та заявити про себе на міжнародній арені.

Австрія, Румунія та Британія приєднаються до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - МЗС04.03.26, 18:24 • 4480 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт