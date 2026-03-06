$43.810.09
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС
10:48 • 7580 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 11302 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 12863 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 12698 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 12317 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 19858 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32924 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 35415 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 72049 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
Старт зимней Паралимпиады-2026: Украина выступает рекордным составом, но бойкотирует церемонию открытия

Киев • УНН

 • 258 просмотра

На зимних Паралимпийских играх-2026 Украина будет представлена 25 параатлетами и 10 спортсменами-гайдами. Украинская сборная будет бойкотировать церемонию открытия из-за допуска спортсменов из россии и беларуси под их национальными флагами.

Старт зимней Паралимпиады-2026: Украина выступает рекордным составом, но бойкотирует церемонию открытия

С 6 по 15 марта пройдут зимние Паралимпийские игры-2026, на которых Украина будет представлена рекордным составом спортсменов. В национальную команду вошли 25 параатлетов и 10 спортсменов-гайдов, передает УНН со ссылкой на пост Министерства молодежи и спорта Украины.

Подробности

В целом Игры-2026 могут стать самыми массовыми в истории зимних Паралимпиад. Ожидается участие 612 спортсменов из 56 стран мира. Медали будут разыгрываться в 79 дисциплинах в шести видах спорта.

В то же время украинская сборная решила бойкотировать церемонию открытия соревнований. Причиной стало решение допустить к участию спортсменов из России и Беларуси под их национальными флагами. Из-за этого представители Украины не будут участвовать в традиционном марше наций, а также не появятся в видеопрезентациях стран-участниц, которые будут транслироваться во время церемонии.

Дополнение

Церемония открытия состоится на арене в Вероне. Украинская команда на мероприятии будет отсутствовать, а трансляцию открытия также не будет показывать вещатель "Суспільне Спорт".

Несмотря на ситуацию вокруг церемонии, украинские спортсмены готовятся к выступлениям на соревнованиях и будут бороться за награды. Для команды это еще одна возможность продемонстрировать результаты многолетней подготовки и заявить о себе на международной арене.

Станислав Кармазин

Спорт