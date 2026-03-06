Старт зимней Паралимпиады-2026: Украина выступает рекордным составом, но бойкотирует церемонию открытия
Киев • УНН
На зимних Паралимпийских играх-2026 Украина будет представлена 25 параатлетами и 10 спортсменами-гайдами. Украинская сборная будет бойкотировать церемонию открытия из-за допуска спортсменов из россии и беларуси под их национальными флагами.
С 6 по 15 марта пройдут зимние Паралимпийские игры-2026, на которых Украина будет представлена рекордным составом спортсменов. В национальную команду вошли 25 параатлетов и 10 спортсменов-гайдов, передает УНН со ссылкой на пост Министерства молодежи и спорта Украины.
Подробности
В целом Игры-2026 могут стать самыми массовыми в истории зимних Паралимпиад. Ожидается участие 612 спортсменов из 56 стран мира. Медали будут разыгрываться в 79 дисциплинах в шести видах спорта.
В то же время украинская сборная решила бойкотировать церемонию открытия соревнований. Причиной стало решение допустить к участию спортсменов из России и Беларуси под их национальными флагами. Из-за этого представители Украины не будут участвовать в традиционном марше наций, а также не появятся в видеопрезентациях стран-участниц, которые будут транслироваться во время церемонии.
Дополнение
Церемония открытия состоится на арене в Вероне. Украинская команда на мероприятии будет отсутствовать, а трансляцию открытия также не будет показывать вещатель "Суспільне Спорт".
Несмотря на ситуацию вокруг церемонии, украинские спортсмены готовятся к выступлениям на соревнованиях и будут бороться за награды. Для команды это еще одна возможность продемонстрировать результаты многолетней подготовки и заявить о себе на международной арене.
