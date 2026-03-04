$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 5054 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 15064 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 14705 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 21333 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 48928 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 76885 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64416 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67310 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61708 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34888 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 2558 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 5054 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 15064 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 22564 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 22476 просмотра
Австрия, Румыния и Великобритания присоединятся к бойкоту открытия Паралимпийских игр - МИД

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Австрия, Румыния и Великобритания не отправят официальных лиц на открытие Паралимпийских игр 2026 года. Это увеличило количество стран, бойкотирующих мероприятие из-за допуска спортсменов из россии и беларуси, до 14, плюс ЕС.

Австрия, Румыния и Великобритания присоединятся к бойкоту открытия Паралимпийских игр - МИД

Австрия, Румыния и Великобритания подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Таким образом, уже 14 стран и ЕС отказались участвовать в этом мероприятии, на котором Международный паралимпийский комитет разрешил России и Беларуси махать своими окровавленными флагами. И количество таких стран растет. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые заняли эту морально правильную позицию 

- сообщил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что "это не просто флаги — это символы агрессивной войны, в которой погибло по меньшей мере 650 украинских спортсменов и тренеров, было повреждено 800 спортивных сооружений и совершено сотни тысяч военных преступлений".

Мы решительно призываем все страны воздержаться от направления официальных лиц на эту церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и отбеливанию военных преступлений благодаря спорту 

- резюмировал Сибига.

Добавим

Ранее было известно, что 11 стран и ЕС решили бойкотировать открытие Паралимпийских игр в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов с их флагами и гимнами.

Напомним 

Сборная Украины окончательно сформировала заявку на Паралимпийские игры-2026, завоевав 25 лицензий, что является лучшим показателем в истории. 35 атлетов будут соревноваться в четырех видах спорта, включая девять дебютантов.

Антонина Туманова

