Австрия, Румыния и Великобритания присоединятся к бойкоту открытия Паралимпийских игр - МИД

Австрия, Румыния и Великобритания подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Таким образом, уже 14 стран и ЕС отказались участвовать в этом мероприятии, на котором Международный паралимпийский комитет разрешил России и Беларуси махать своими окровавленными флагами. И количество таких стран растет. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые заняли эту морально правильную позицию

Глава МИД подчеркнул, что "это не просто флаги — это символы агрессивной войны, в которой погибло по меньшей мере 650 украинских спортсменов и тренеров, было повреждено 800 спортивных сооружений и совершено сотни тысяч военных преступлений".

Мы решительно призываем все страны воздержаться от направления официальных лиц на эту церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и отбеливанию военных преступлений благодаря спорту