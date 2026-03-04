Австрія, Румунія та Британія приєднаються до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - МЗС
Київ • УНН
Австрія, Румунія та Велика Британія не відправлять офіційних осіб на відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Це збільшило кількість країн, які бойкотують захід через допуск спортсменів з росії та білорусі, до 14, плюс ЄС.
Австрія, Румунія та Велика Британія підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.
Таким чином уже 14 країн та ЄС відмовилися брати участь у цьому заході, на якому Міжнародний паралімпійський комітет дозволив росії та білорусі махати своїми закривавленими прапорами. І кількість таких країн зростає. Ми вдячні всім нашим партнерам, які зайняли цю морально правильну позицію
Глава МЗС наголосив, що "це не просто прапори — це символи агресивної війни, в якій загинуло щонайменше 650 українських спортсменів та тренерів, було пошкоджено 800 спортивних споруд та скоєно сотні тисяч воєнних злочинів".
Ми рішуче закликаємо всі країни утриматися від направлення офіційних осіб на цю церемонію. Скажіть "ні" воєнній пропаганді та відбілюванню воєнних злочинів завдяки спорту
Додамо
Раніше було відомо, що 11 країн та ЄС вирішили бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор в Італії через допуск російських та білоруських спортсменів з їхніми прапорами та гімнами.
Нагадаємо
Збірна України остаточно сформувала заявку на Паралімпійські ігри-2026, виборовши 25 ліцензій, що є найкращим показником в історії. 35 атлетів змагатимуться у чотирьох видах спорту, включаючи дев'ять дебютантів.