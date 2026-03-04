$43.450.22
Ексклюзив
15:27 • 6132 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 15839 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 15194 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 21764 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 49293 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 77074 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64568 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67418 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61817 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34922 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Австрія, Румунія та Британія приєднаються до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - МЗС

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Австрія, Румунія та Велика Британія не відправлять офіційних осіб на відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Це збільшило кількість країн, які бойкотують захід через допуск спортсменів з росії та білорусі, до 14, плюс ЄС.

Австрія, Румунія та Британія приєднаються до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - МЗС

Австрія, Румунія та Велика Британія підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Таким чином уже 14 країн та ЄС відмовилися брати участь у цьому заході, на якому Міжнародний паралімпійський комітет дозволив росії та білорусі махати своїми закривавленими прапорами. І кількість таких країн зростає. Ми вдячні всім нашим партнерам, які зайняли цю морально правильну позицію 

- повідомив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що "це не просто прапори — це символи агресивної війни, в якій загинуло щонайменше 650 українських спортсменів та тренерів, було пошкоджено 800 спортивних споруд та скоєно сотні тисяч воєнних злочинів".

Ми рішуче закликаємо всі країни утриматися від направлення офіційних осіб на цю церемонію. Скажіть "ні" воєнній пропаганді та відбілюванню воєнних злочинів завдяки спорту 

- резюмував Сибіга.

Додамо

Раніше було відомо, що 11 країн та ЄС вирішили бойкотувати відкриття Паралімпійських ігор в Італії через допуск російських та білоруських спортсменів з їхніми прапорами та гімнами.

Нагадаємо 

Збірна України остаточно сформувала заявку на Паралімпійські ігри-2026, виборовши 25 ліцензій, що є найкращим показником в історії. 35 атлетів змагатимуться у чотирьох видах спорту, включаючи дев'ять дебютантів.

Антоніна Туманова

СпортПолітика