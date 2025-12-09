69 тисяч дітей отримали різдвяні подарунки та написали листівки для українських військових у межах ініціативи «Солодке Різдво» .

У громадах по всій Україні відбулася щорічна ініціатива "Солодке Різдво", яку компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" реалізують уже багато років як частину системної підтримки місцевих громад та родин.

Цього року проєкт охопив 69 375 дітей у 13 областях України, подарувавши малечі атмосферу свята й турботи, яка так важливо у непрості часи.

У школах, дитячих садочках, інтернатах, центрах соціальної підтримки та інших освітніх і соціальних закладах дітям передали святкові солодкі пакунки та привітали з прийдешніми зимовими святами. Для багатьох родин ці подарунки стали не лише символом Різдва, а й щирим знаком уваги та підтримки.

"Цей проєкт не лише про солодощі. Це про можливість подарувати дітям увагу, тепло й відчуття свята, якого вони заслуговують. У такі непрості часи кожна дитяча усмішка стає промінцем надії для всієї громади", — підкреслює Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

"Солодке Різдво" — це вже впізнавана традиція МХП, яка щороку об’єднує компанію, громади та місцеві освітні заклади навколо добрих справ.

У 2025 році подарунки отримали діти з Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Сумської, Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської, Чернігівської та Полтавської областей.

Проєкт охопив малюків дошкільного віку, школярів та вихованців спеціалізованих інтернатів — тих, кому зараз особливо потрібна увага, турбота та відчуття радості.

Цього року ініціатива отримала важливе доповнення: у межах програми "МХП Поруч" до святкових наборів додали спеціальні листівки, на яких діти можуть написати чи намалювати свої привітання українським військовим. Усі дитячі побажання Фонд передасть на фронт, щоб підтримати захисників теплими словами й подякою від тих, заради кого вони щодня стоять на варті.

Листівки стали символічним містком між поколіннями - діти дякують тим, хто захищає їхнє дитинство, а військові отримують знак підтримки та вдячності.

"Дитячі слова вдячності та підтримки мають надзвичайне значення. Вони підсилюють моральний дух і нагадують захисникам, що їх чекають та вірять у них", — зазначає Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами.

Компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" продовжують системно підтримувати громади, сприяти соціальній стійкості та збереженню українських традицій.

"Солодке Різдво" - одна з найтепліших ініціатив, що дарує дітям радість, а військовим відчуття підтримки, вдячності та нагадування про те, що їх чекають вдома.