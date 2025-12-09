69 тисяч дітей отримали різдвяні подарунки та написали листівки для українських військових у межах ініціативи «Солодке Різдво» .

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 13594 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 21570 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
9 грудня, 07:23 • 33793 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 23904 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28179 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 38704 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33149 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 34804 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32560 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
09:02 • 21563 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 55935 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 51141 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Лев XIV
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Сумська область
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60673 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Forbes

69 тисяч дітей отримали різдвяні подарунки та написали листівки для українських військових у межах ініціативи "Солодке Різдво"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

69 тисяч дітей отримали різдвяні подарунки та написали листівки для українських військових у межах ініціативи «Солодке Різдво» .

69 тисяч дітей отримали різдвяні подарунки та написали листівки для українських військових у межах ініціативи "Солодке Різдво"

У громадах по всій Україні відбулася щорічна ініціатива "Солодке Різдво", яку компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" реалізують уже багато років як частину системної підтримки місцевих громад та родин.  

Цього року проєкт охопив 69 375 дітей у 13 областях України, подарувавши малечі атмосферу свята й турботи, яка так важливо у непрості часи. 

У школах, дитячих садочках, інтернатах, центрах соціальної підтримки та інших освітніх і соціальних закладах дітям передали святкові солодкі пакунки та привітали з прийдешніми зимовими святами. Для багатьох родин ці подарунки стали не лише символом Різдва, а й щирим знаком уваги та підтримки. 

"Цей проєкт не лише про солодощі. Це про можливість подарувати дітям увагу, тепло й відчуття свята, якого вони заслуговують. У такі непрості часи кожна дитяча усмішка стає промінцем надії для всієї громади", — підкреслює Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді". 

"Солодке Різдво" — це вже впізнавана традиція МХП, яка щороку об’єднує компанію, громади та місцеві освітні заклади навколо добрих справ.  

У 2025 році подарунки отримали діти з Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Сумської, Київської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської, Чернігівської та Полтавської областей.  

Проєкт охопив малюків дошкільного віку, школярів та вихованців спеціалізованих інтернатів — тих, кому зараз особливо потрібна увага, турбота та відчуття радості.

Цього року ініціатива отримала важливе доповнення: у межах програми "МХП Поруч" до святкових наборів додали спеціальні листівки, на яких діти можуть написати чи намалювати свої привітання українським військовим. Усі дитячі побажання Фонд передасть на фронт, щоб підтримати захисників теплими словами й подякою від тих, заради кого вони щодня стоять на варті. 

Листівки стали символічним містком між поколіннями - діти дякують тим, хто захищає їхнє дитинство, а військові отримують знак підтримки та вдячності.  

"Дитячі слова вдячності та підтримки мають надзвичайне значення. Вони підсилюють моральний дух і нагадують захисникам, що їх чекають та вірять у них", — зазначає Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами.  

Компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" продовжують системно підтримувати громади, сприяти соціальній стійкості та збереженню українських традицій.  

"Солодке Різдво" - одна з найтепліших ініціатив, що дарує дітям радість, а військовим відчуття підтримки, вдячності та нагадування про те, що їх чекають вдома.  

Лілія Подоляк

Суспільство
Новий рік
Війна в Україні
Львівська область
Хмельницька область
Вінницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Полтавська область
Волинська область
Дніпропетровська область
благодійність
Чернігівська область
ПрАТ МХП
Україна