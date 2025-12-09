69 тысяч детей получили рождественские подарки и написали открытки для украинских военных в рамках инициативы «Солодке Різдво».

В громадах по всей Украине состоялась ежегодная инициатива "Солодке Різдво", которую компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" реализуют уже много лет как часть системной поддержки местных громад и семей.

В этом году проект охватил 69 375 детей в 13 областях Украины, подарив малышам атмосферу праздника и заботы, которая так важна в непростые времена.

В школах, детских садах, интернатах, центрах социальной поддержки и других образовательных и социальных учреждениях детям передали праздничные сладкие подарки и поздравили с наступающими зимними праздниками. Для многих семей эти подарки стали не только символом Рождества, но и искренним знаком внимания и поддержки.

"Этот проект не только о сладостях. Это о возможности подарить детям внимание, тепло и ощущение праздника, которого они заслуживают. В такие непростые времена каждая детская улыбка становится лучиком надежды для всей громады", — подчеркивает Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Солодке Різдво" — это уже узнаваемая традиция МХП, которая ежегодно объединяет компанию, громады и местные образовательные учреждения вокруг добрых дел.

В 2025 году подарки получили дети из Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Сумской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской и Полтавской областей.

Проект охватил малышей дошкольного возраста, школьников и воспитанников специализированных интернатов — тех, кому сейчас особенно нужны внимание, забота и ощущение радости.

В этом году инициатива получила важное дополнение: в рамках программы "МХП Поруч" к праздничным наборам добавили специальные открытки, на которых дети могут написать или нарисовать свои поздравления украинским военным. Все детские пожелания Фонд передаст на фронт, чтобы поддержать защитников теплыми словами и благодарностью от тех, ради кого они ежедневно стоят на страже.

Открытки стали символическим мостиком между поколениями - дети благодарят тех, кто защищает их детство, а военные получают знак поддержки и благодарности.

"Детские слова благодарности и поддержки имеют чрезвычайное значение. Они усиливают моральный дух и напоминают защитникам, что их ждут и верят в них", — отмечает Мария Мевша, руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами.

Компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" продолжают системно поддерживать общины, способствовать социальной устойчивости и сохранению украинских традиций.

"Солодке Різдво" - одна из самых теплых инициатив, которая дарит детям радость, а военным ощущение поддержки, благодарности и напоминание о том, что их ждут дома.