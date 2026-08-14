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The New York Times

Зеленский: РФ ежедневно применяет около 220 КАБов против прифронтовых общин

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Россия ежедневно использует около 220 КАБов против украинских прифронтовых общин, несмотря на санкции. Он призвал усилить давление на цепочки поставок РФ.

Зеленский: РФ ежедневно применяет около 220 КАБов против прифронтовых общин

Россия ежедневно применяет против прифронтовых общин в Украине около 220 КАБов, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередную ночную российскую атаку, и призвал оказывать давление на цепочки поставок рф, пишет УНН.

Детали

"С ночи наши спасательные службы работают на местах российских атак. В Краматорске Донецкой области из-за российского удара авиабомбой произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома с первого по шестой этаж. Погиб один человек, еще 16 получили ранения. В поселке Степановка Сумской области в результате попадания "шахеда" в частный дом погибли два человека, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. В Смеле Черкасской области российский дрон попал в девятиэтажный дом. На нескольких этажах вспыхнули пожары, пять человек получили ранения", — указал Зеленский в соцсетях.

Под ударами этой ночью, по словам Президента, "также были Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Черниговская области". "В регионах есть раненые, в частности дети, повреждены многоэтажные и частные дома, а также объекты инфраструктуры. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — отметил он.

Ежедневно Россия применяет против наших прифронтовых общин около 220 КАБов, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора. Необходимо оказывать давление на каждую цепочку поставок иностранных компонентов, на каждое предприятие, работающее на удары по жизни людей. Российские ракеты, бомбы и дроны можно останавливать не в нашем небе, а на этапе производства. Спасибо каждому, кто обеспечивает это дополнительными санкционными шагами

— указал Зеленский.

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Юлия Шрамко

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