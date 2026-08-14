Зеленский: РФ ежедневно применяет около 220 КАБов против прифронтовых общин
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Россия ежедневно использует около 220 КАБов против украинских прифронтовых общин, несмотря на санкции. Он призвал усилить давление на цепочки поставок РФ.
Россия ежедневно применяет против прифронтовых общин в Украине около 220 КАБов, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередную ночную российскую атаку, и призвал оказывать давление на цепочки поставок рф, пишет УНН.
Детали
"С ночи наши спасательные службы работают на местах российских атак. В Краматорске Донецкой области из-за российского удара авиабомбой произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома с первого по шестой этаж. Погиб один человек, еще 16 получили ранения. В поселке Степановка Сумской области в результате попадания "шахеда" в частный дом погибли два человека, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. В Смеле Черкасской области российский дрон попал в девятиэтажный дом. На нескольких этажах вспыхнули пожары, пять человек получили ранения", — указал Зеленский в соцсетях.
Под ударами этой ночью, по словам Президента, "также были Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Черниговская области". "В регионах есть раненые, в частности дети, повреждены многоэтажные и частные дома, а также объекты инфраструктуры. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — отметил он.
Ежедневно Россия применяет против наших прифронтовых общин около 220 КАБов, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора. Необходимо оказывать давление на каждую цепочку поставок иностранных компонентов, на каждое предприятие, работающее на удары по жизни людей. Российские ракеты, бомбы и дроны можно останавливать не в нашем небе, а на этапе производства. Спасибо каждому, кто обеспечивает это дополнительными санкционными шагами
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