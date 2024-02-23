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Зеленский о соглашении по безопасности с Данией: будет поддерживать усилия по обеспечению потенциала F-16

Зеленский о соглашении по безопасности с Данией: будет поддерживать усилия по обеспечению потенциала F-16

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 13:10  •  12949 просмотра

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Дания и Украина подписали соглашение, которое подтверждает долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины со стороны Дании, включая не менее 1,8 миллиарда евро помощи и поддержку датской стороной военно-воздушных сил Украины в рамках авиационной коалиции.

Президент Владимир Зеленский назвал подписанное соглашение по безопасности с Данией, сильным документом, который подтверждает непоколебимую поддержку украинского народа. Дания, в частности,  будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию, передает УНН.

Сообщается, что во Львове Владимир Зеленский и Метте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

"Сильный документ, который подтверждает непоколебимую поддержку Данией нашего народа. В частности, на сумму не менее 1,8 млрд евро в текущем году. Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию: предоставление истребителей, боеприпасов, тренажеров, обучение, обслуживание", - написал Зеленский.

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Как сообщает Офис Президента, документ заключен в развитие положений Совместной декларации, принятой Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года, к которой сразу же присоединились все страны Северной Европы.

"Согласно договору, Дания подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года. Обязательства Дании по безопасности отражают стратегический выбор и всестороннюю поддержку неотъемлемого права Украины на самооборону от текущей военной агрессии россии и сдерживания российской агрессии в будущем", - отмечается в сообщении.

Также документ закрепляет основные компоненты обязательств по безопасности, предоставленных Украине Данией, в частности относительно долгосрочной военной и финансовой помощи, и определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в военной и невоенной сферах, в частности в политической, финансовой, гуманитарной и в области реформ.

Сообщается, что в соответствии с соглашением, в 2024 году предоставленная Данией военная поддержка составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины на общую сумму 8,5 млрд евро покрывает поддержку в 2023-2028 годах и служит комплексной основой для долгосрочной военной помощи и помощи в гражданской сфере.

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"Дания будет оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия этого Соглашения. Документ предусматривает постоянную военную помощь в различных сферах в координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями, сосредотачиваясь на военно-воздушных силах и противовоздушной обороне, морской безопасности, разминировании, технологиях и беспилотниках, а также других ключевых возможностях и насущных потребностях Украины", - информирует ОП.

Среди прочего, Дания будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию, в частности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также делая вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

"Партнеры будут сотрудничать, чтобы Украина могла противодействовать российской киберагрессии, кибершпионажу и гибридной войне. Дания также продолжит активно взаимодействовать с городом Николаевом и Николаевской областью для поддержки их реконструкции, устойчивости и реформ", - отмечают в ОП.

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Кроме того, соглашение подтверждает поддержку со стороны Дании будущего членства Украины в ЕС и НАТО, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости ее Сил обороны и безопасности с Альянсом. Стороны подтверждают, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности. Украина со своей стороны обязуется имплементировать реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО.

"В случае будущего вооруженного нападения россии на Украину соглашение предусматривает проведение консультаций в течение 24 часов с целью определения соответствующих дальнейших шагов. Документ действует в течение 10 лет с даты подписания и предусматривает возможность продления срока действия по общему решению сторон", - говорится в сообщении.

ОП опубликовал текст Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Зеленський про безпекову угоду з Данією: підтримуватиме зусилля із забезпечення потенціалу F-16
Zelensky on security agreement with Denmark: will support efforts to ensure F-16 capabilities
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Зеленский о соглашении по безопасности с Данией: будет поддерживать усилия по обеспечению потенциала F-16

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