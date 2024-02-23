Зеленский о соглашении по безопасности с Данией: будет поддерживать усилия по обеспечению потенциала F-16
Киев • УНН
Дания и Украина подписали соглашение, которое подтверждает долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины со стороны Дании, включая не менее 1,8 миллиарда евро помощи и поддержку датской стороной военно-воздушных сил Украины в рамках авиационной коалиции.
Президент Владимир Зеленский назвал подписанное соглашение по безопасности с Данией, сильным документом, который подтверждает непоколебимую поддержку украинского народа. Дания, в частности, будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию, передает УНН.
Сообщается, что во Львове Владимир Зеленский и Метте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
"Сильный документ, который подтверждает непоколебимую поддержку Данией нашего народа. В частности, на сумму не менее 1,8 млрд евро в текущем году. Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию: предоставление истребителей, боеприпасов, тренажеров, обучение, обслуживание", - написал Зеленский.
Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст16 февраля 2024, 13:06 • 15370 просмотров
Как сообщает Офис Президента, документ заключен в развитие положений Совместной декларации, принятой Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года, к которой сразу же присоединились все страны Северной Европы.
"Согласно договору, Дания подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года. Обязательства Дании по безопасности отражают стратегический выбор и всестороннюю поддержку неотъемлемого права Украины на самооборону от текущей военной агрессии россии и сдерживания российской агрессии в будущем", - отмечается в сообщении.
Также документ закрепляет основные компоненты обязательств по безопасности, предоставленных Украине Данией, в частности относительно долгосрочной военной и финансовой помощи, и определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в военной и невоенной сферах, в частности в политической, финансовой, гуманитарной и в области реформ.
Сообщается, что в соответствии с соглашением, в 2024 году предоставленная Данией военная поддержка составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины на общую сумму 8,5 млрд евро покрывает поддержку в 2023-2028 годах и служит комплексной основой для долгосрочной военной помощи и помощи в гражданской сфере.
Зеленский утвердил задачи уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности22 февраля 2024, 15:22 • 21710 просмотров
"Дания будет оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия этого Соглашения. Документ предусматривает постоянную военную помощь в различных сферах в координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями, сосредотачиваясь на военно-воздушных силах и противовоздушной обороне, морской безопасности, разминировании, технологиях и беспилотниках, а также других ключевых возможностях и насущных потребностях Украины", - информирует ОП.
Среди прочего, Дания будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию, в частности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также делая вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.
"Партнеры будут сотрудничать, чтобы Украина могла противодействовать российской киберагрессии, кибершпионажу и гибридной войне. Дания также продолжит активно взаимодействовать с городом Николаевом и Николаевской областью для поддержки их реконструкции, устойчивости и реформ", - отмечают в ОП.
Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст16 февраля 2024, 22:08 • 102244 просмотра
Кроме того, соглашение подтверждает поддержку со стороны Дании будущего членства Украины в ЕС и НАТО, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости ее Сил обороны и безопасности с Альянсом. Стороны подтверждают, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности. Украина со своей стороны обязуется имплементировать реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО.
"В случае будущего вооруженного нападения россии на Украину соглашение предусматривает проведение консультаций в течение 24 часов с целью определения соответствующих дальнейших шагов. Документ действует в течение 10 лет с даты подписания и предусматривает возможность продления срока действия по общему решению сторон", - говорится в сообщении.
ОП опубликовал текст Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией.
Зеленский о соглашении по безопасности с Данией: будет поддерживать усилия по обеспечению потенциала F-16
Дания и Украина подписали соглашение, которое подтверждает долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины со стороны Дании, включая не менее 1,8 миллиарда евро помощи и поддержку датской стороной военно-воздушных сил Украины в рамках авиационной коалиции.
"Инструменты войны": НАПК запустило первую в мире открытую Базу данных иностранного оборудования, которое рф использует для производства оружия
НАПК запустило первую в мире открытую базу данных из более 270 наименований иностранного оборудования, используемого российскими компаниями для производства оружия, в частности ракет для систем противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также баллистических ракет "Искандер-М" и "Тополь-М".
Новый пункт пропуска на границе с Венгрией: Украина ожидает решения Будапешта
Украина хочет открыть новый пограничный переход с Венгрией, чтобы обеспечить альтернативный маршрут для экспорта в условиях блокады на границе с Польшей.
"М‘ясомаркет" и Döner Maркет - в десятке крупнейших франшиз по размеру сети
Две продовольственные сети "М‘ясомаркет" и Döner Maркет, вошли в топ-10 крупнейших франшиз в Украине согласно исследованию ассоциации ритейлеров Украины.
Минагрополитики: долговременная блокировка границы - "это потери для обеих стран"
Блокирование польско-украинской границы - это не экономический вопрос, а больше интересы определенных групп. Украинская сторона готова к диалогу с польской, ведь долговременное блокирование границы - "это потери для обеих стран".
В Польше фермеры хотят расширить блокады на западную границу
Фермеры в Польше планируют расширить свои акции протеста и надолго заблокировать основные трассы и пограничные переходы с Германией.
Индия просит россию отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"
МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в армии РФ на "вспомогательных работах".
Гостаможслужба объяснила водителям, что делать в случае повреждения таможенных пломб польскими протестующими
Государственная таможенная служба опубликовала алгоритм действий для украинских водителей, если польские протестующие повредят таможенные пломбы на их грузовиках.
Враг провел 5 штурмов на левобережье Днепра и потерял более 30 единиц техники - Силы обороны юга
Противник потерял более 30 единиц техники и оборудования, осуществив 5 попыток штурма левого берега Днепра, которые были отбиты украинскими силами.
Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Украинский парламент принял во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, необходимый для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.