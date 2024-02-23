Зеленський про безпекову угоду з Данією: підтримуватиме зусилля із забезпечення потенціалу F-16

Президент Володимир Зеленський назвав підписану безпекову угоду з Данією, сильним документом, який підтверджує непохитну підтримку українського народу. Данія, зокрема, підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію, передає УНН.

Повідомляється, що у Львові Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

"Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році. Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування", - написав Зеленський.

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Як повідомляє Офіс Президента, документ укладено у розвиток положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої відразу ж приєдналися всі країни Північної Європи.

"Згідно з угодою, Данія підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Безпекові зобов’язання Данії відображають стратегічний вибір і всебічну підтримку невід’ємного права України на самооборону від поточної військової агресії Росії та стримування російської агресії в майбутньому", - зазначається в повідомленні.

Також документ закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань, наданих Україні Данією, зокрема стосовно довгострокової військової та фінансової допомоги, і визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці у військовій і невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та в галузі реформ.

Повідомляється, що відповідно до угоди, у 2024 році надана Данією військова підтримка становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України на загальну суму 8,5 млрд євро покриває підтримку у 2023–2028 роках та слугує комплексною основою для довгострокової військової допомоги та допомоги в цивільній сфері.

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"Данія надаватиме підтримку Україні протягом десяти років дії цієї Угоди. Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах і протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях та безпілотниках, а також інших ключових спроможностях та нагальних потребах України", - інформує ОП.

Серед іншого, Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

"Партнери співпрацюватимуть, щоб Україна могла протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні. Данія також продовжить активно взаємодіяти з містом Миколаєвом і Миколаївською областю для підтримки їх реконструкції, стійкості та реформ", - зазначають в ОП.

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Крім того, угода підтверджує підтримку з боку Данії майбутнього членства України в ЄС і НАТО, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності її Сил оборони й безпеки з Альянсом. Сторони підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Україна зі свого боку зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

"У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну угода передбачає проведення консультацій протягом 24 годин з метою визначення відповідних подальших кроків. Документ чинний протягом 10 років з дати підписання та передбачає можливість продовження строку дії за спільним рішенням сторін", - йдеться в повідомленні.

ОП опублікував текст Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією.