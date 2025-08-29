$41.320.08
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС приближается к использованию €200 млрд замороженных активов РФ для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Европейская комиссия разрабатывает механизм передачи почти 200 миллиардов евро обездвиженных российских активов для восстановления Украины после войны. Этот вариант предусматривает перевод активов в более рискованные инвестиции для получения большей прибыли, а также создание специального целевого фонда.

ЕС приближается к использованию €200 млрд замороженных активов РФ для Украины - Politico

Европейская комиссия разрабатывает схему передачи почти 200 миллиардов евро российских обездвиженных активов для восстановления Украины после войны, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Брюссель проверяет готовность правительств стран ЕС к переводу активов в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию, на фоне того, как она отказывается прекратить боевые действия, сообщили несколько чиновников.

Сторонники также рассматривают эту схему как шаг к потенциальному изъятию активов и передаче их Украине в качестве наказания за отказ России выплачивать послевоенную компенсацию.

"Мы продвигаем работу над замороженными российскими активами, чтобы внести свой вклад в оборону и восстановление Украины", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, сделав свои самые решительные заявления по этому вопросу.

Важно, что этот вариант не будет связан с немедленной конфискацией активов, против которой большинство стран ЕС выступает из-за финансовых и юридических проблем.

Переговоры достигнут кульминации в субботу, когда 27 министров иностранных дел ЕС впервые обсудят этот вариант во время неформальной встречи в Копенгагене в Дании. Во время обсуждения министры должны рассмотреть "дальнейшие варианты использования доходов, поступающих от обездвиженных российских суверенных активов", согласно подготовительной записке.

ЕС на этой неделе обсудит военную поддержку Украины, доходы от активов рф и 19-й пакет санкций - Politico25.08.25, 11:47 • 3217 просмотров

"Поскольку Украина столкнется с дефицитом бюджета объемом примерно 8 миллиардов евро в 2026 году, страны ЕС ищут новые идеи для продолжения финансирования пострадавшей от войны страны на фоне ограниченных внутренних бюджетов и отсутствия возможностей для выпуска общеевропейского долга", - говорится в публикации.

"Мы слышим, что труднее собрать деньги [из национальных финансов или бюджета ЕС], - сказала Керли Вески, заместитель секретаря по правовым и консульским вопросам Министерства иностранных дел Эстонии. - [Но] у нас там есть эти активы, и логичный вопрос: как мы можем и почему мы не используем эти активы".

Лагерь тех, кто за конфискацию

Балтийские страны, граничащие с Россией, и несколько других стран уже давно настаивают на том, чтобы ЕС полностью конфисковал активы.

В Еврокомиссии эту идею продвигают еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис от Латвии и глава внешней политики ЕС Кая Каллас от Эстонии.

"Но этот вариант продолжает встречать сопротивление со стороны стран Западной Европы, включая Германию, Италию и Бельгию. Последняя особенно подвержена юридическим и финансовым рискам, поскольку она является домом Euroclear, финансового учреждения, которое хранит большую часть российских активов", - сказано в публикации.

В качестве компромисса страны G7 в 2024 году согласились направить в общей сложности 45 миллиардов евро прибыли, полученной от инвестирования активов, в Украину, оставляя при этом базовые активы нетронутыми.

Тем не менее, доля ЕС в 18 миллиардов евро кредита будет полностью выплачена до конца года, что вызвало призывы к получению дополнительных доходов в короткие сроки.

Как обходной путь, юристы Еврокомиссии рассматривают возможность передачи активов в "специальный целевой фонд", который поддерживается рядом стран ЕС и, возможно, иностранных государств, пишет издание.

Чиновники сравнили предложенный новый фонд с Европейским механизмом стабильности (ESM) – фондом для спасения стран, который поддерживается только членами еврозоны и был создан вне договоров ЕС.

Потенциальный фонд для Украины также будет открыт для стран G7, включая Великобританию и Канаду, которые выступают за конфискацию активов, сказал чиновник ЕС, хотя детали все еще уточняются.

В целом, эта новая структура предоставит ЕС больший контроль над передачей активов Украине, когда для этого придет время.

Согласно действующим правилам, одна страна может фактически вернуть активы Москве, наложив вето на возобновление санкций, которое выносится на голосование каждые шесть месяцев. Пророссийское и протрамповское правительство Венгрии считается наиболее вероятным вариантом для такого курса, отмечает издание.

Перевод средств в новый орган, потенциально не требующий единогласия, предотвратит угрозу со стороны Венгрии.

Покупай дешево, продавай дорого

Перевод активов в новый фонд также позволит разместить их в более рискованных инвестициях, способных генерировать более высокую доходность для Украины.

Это будет изменением по сравнению с действующим сводом правил, который обязывает Euroclear инвестировать активы в Бельгийском центральном банке, который предлагает самую низкую безрисковую норму доходности.

Скептики, включая генерального директора Euroclear Валери Урбен, однако обеспокоены тем, что налогоплательщикам ЕС придется нести основное бремя любых убытков, вызванных более рискованными операциями.

Чтобы разделить юридическое и финансовое бремя, Бельгия хочет, чтобы другие страны ЕС взяли на себя ответственность за активы согласно предложенному плану Еврокомиссии.

"Бельгия здесь не одинока. Нам нужно поддерживать и участвовать в смягчении этого риска", - сказал Вески.

"Речь идет не о том, чтобы позволить Бельгии разбираться с этим, [пока] мы наблюдаем со стороны", - отметила она.

Бельгийское правительство недавно тепло отнеслось к плану Еврокомиссии, сообщил чиновник ЕС и высокопоставленный дипломат, не являющийся бельгийским гражданином, в то время как и страны, расположенные дальше от России, такие как Испания, также поддерживают эту идею.

Премьер Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ, находящихся в Брюсселе26.08.25, 19:10 • 4222 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
