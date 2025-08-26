$41.430.15
16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Премьер Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ, находящихся в Брюсселе

Киев • УНН

 824 просмотра

Премьер Бельгии заявил о юридических сложностях конфискации замороженных российских активов. Значительная их часть, 183 млрд евро, находится в Брюсселе в Euroclear.

Премьер Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ, находящихся в Брюсселе

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что значительная часть замороженных активов РФ находится в Брюсселе, но с юридической точки зрения их конфискация является непростой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Значительная часть этих средств заблокирована в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", - сказал де Вевер.

Сообщается, что на счетах компании Euroclear, которая находится в Брюсселе и предоставляет финансовые услуги, хранится 183 млрд евро российских активов.

Напомним

ЕС перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов РФ.

Ольга Розгон

