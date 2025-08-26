Премьер Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ, находящихся в Брюсселе
Киев • УНН
Премьер Бельгии заявил о юридических сложностях конфискации замороженных российских активов. Значительная их часть, 183 млрд евро, находится в Брюсселе в Euroclear.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что значительная часть замороженных активов РФ находится в Брюсселе, но с юридической точки зрения их конфискация является непростой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
"Значительная часть этих средств заблокирована в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", - сказал де Вевер.
Сообщается, что на счетах компании Euroclear, которая находится в Брюсселе и предоставляет финансовые услуги, хранится 183 млрд евро российских активов.
Напомним
ЕС перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов РФ.