Ексклюзив
07:20 • 8366 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 9352 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 11076 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 7474 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 28360 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28516 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 23104 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24742 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24368 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13641 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
ЄС перерахував Україні понад €10 млрд від заморожених активів рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Європейський Союз перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів із заморожених коштів російського центрального банку. Ці кошти використовуються для підтримки військових та цивільних проєктів в Україні.

ЄС перерахував Україні понад €10 млрд від заморожених активів рф - ЗМІ

ЄС перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів з заморожених російських активів рф, з посиланням на дані Європейської комісії повідомляє Welt am Sonntag, пише УНН.

Деталі

"У першій половині цього року ЄС перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів із заморожених коштів російського центрального банку. Це свідчать дані Європейської комісії, з якими ознайомилося видання Welt am Sonntag. Брюссель використовує ці гроші для підтримки військових та цивільних проектів у країні", - ідеться у повідомленні.

Згідно з цими даними, Україна отримувала по 1 мільярду євро процентного доходу у березні, травні, червні та липні; 3 мільярди євро у січні; та 3,1 мільярда євро у квітні. Самі російські активи перебувають у бельгійської компанії Euroclear, яка зберігає цінні папери та здійснює розрахунки за операціями з акціями. У 2022 році ЄС конфіскував у росії загалом 210 мільярдів євро, пише видання.

Деякі політики хочуть надати Україні всі кошти, а не лише відсотки за ними. "Настав час використовувати російські кошти безпосередньо, - сказала євродепутат Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (ВДП). - Чи то для економічної підтримки України, чи для фінансування систем озброєння".

Однак економісти попереджають про руйнівні наслідки для фінансової системи. "Усе це питання досить емоційне", - зазначив Ніколя Верон, французький економіст, який працює в брюссельському аналітичному центрі Bruegel та вашингтонському Інституті міжнародної економіки Петерсона.

Він додав: "Багато людей, зрозуміло, вважають, що морально правильно віддавати заморожені гроші Україні". Але, пояснює Верон, усе не так просто: "Центральні банки повинні бути впевнені, що їхні резерви за кордоном у безпеці". Це, як зауважується, центральний елемент світового валютного порядку.

Зеленський про заморожені активи рф: треба працювати із G7 й тоді буде рішення21.07.25, 17:59 • 7288 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Євро
Euroclear
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Україна