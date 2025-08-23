ЄС перерахував Україні понад €10 млрд від заморожених активів рф - ЗМІ
Київ • УНН
Європейський Союз перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів із заморожених коштів російського центрального банку. Ці кошти використовуються для підтримки військових та цивільних проєктів в Україні.
ЄС перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів з заморожених російських активів рф, з посиланням на дані Європейської комісії повідомляє Welt am Sonntag, пише УНН.
Деталі
"У першій половині цього року ЄС перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів із заморожених коштів російського центрального банку. Це свідчать дані Європейської комісії, з якими ознайомилося видання Welt am Sonntag. Брюссель використовує ці гроші для підтримки військових та цивільних проектів у країні", - ідеться у повідомленні.
Згідно з цими даними, Україна отримувала по 1 мільярду євро процентного доходу у березні, травні, червні та липні; 3 мільярди євро у січні; та 3,1 мільярда євро у квітні. Самі російські активи перебувають у бельгійської компанії Euroclear, яка зберігає цінні папери та здійснює розрахунки за операціями з акціями. У 2022 році ЄС конфіскував у росії загалом 210 мільярдів євро, пише видання.
Деякі політики хочуть надати Україні всі кошти, а не лише відсотки за ними. "Настав час використовувати російські кошти безпосередньо, - сказала євродепутат Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (ВДП). - Чи то для економічної підтримки України, чи для фінансування систем озброєння".
Однак економісти попереджають про руйнівні наслідки для фінансової системи. "Усе це питання досить емоційне", - зазначив Ніколя Верон, французький економіст, який працює в брюссельському аналітичному центрі Bruegel та вашингтонському Інституті міжнародної економіки Петерсона.
Він додав: "Багато людей, зрозуміло, вважають, що морально правильно віддавати заморожені гроші Україні". Але, пояснює Верон, усе не так просто: "Центральні банки повинні бути впевнені, що їхні резерви за кордоном у безпеці". Це, як зауважується, центральний елемент світового валютного порядку.
