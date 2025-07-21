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Зеленський про заморожені активи рф: треба працювати із G7 й тоді буде рішення

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що політичне рішення G7 є ключовим для конфіскації заморожених російських активів, більшість з яких знаходиться в Європі. Він зазначив, що після такого рішення з'являться інструменти для використання цих коштів на користь України.

Зеленський про заморожені активи рф: треба працювати із G7 й тоді буде рішення

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи тему конфіскації заморожених російських активів, заявив, що якщо є політичне рішення G7, то й буде рішення потім й всіх інших. Тому потрібно працювати із "сімкою". Таку думку він висловив під час зустрічі з  керівниками українських посольств, передає УНН.

Зеленський прокоментував запитання щодо того, де треба найбільше прикласти сил, скоординувати послам зусилля для того, щоб на 2026 рік організувати  конкретні дії та конфіскувати, якісь гроші із російських заморожених активів.

Головні активи не (в США – ред.) Або якщо ми дивимося на вартість тих активів, які у США, то ми зрозуміємо, що є інші країни, які є носіями всіх цих різних активів різної вартості. Ми знаємо, що все, що вирішується на рівні лідерів  G7 потім все,  це спускається в низ та має потім реальний відчутний ефект. Таким чином ми змогли отримати, наприклад десятки мільярдів після рішення  G7 в Італії під головуванням США та інших країн. Бо було рішення, а потім вже з'явилися інструменти 

- сказав Зеленський.

Тому на думку Зеленського потрібно сконцентруватися на політичних рішеннях, а не на якихсь дрібних активах.

Тобто я вважаю так, сконцентруватися треба на політичних рішеннях, а не на якихсь дрібних активах. Чому? Тому що дрібні активи або великі активи, все залежить від політичного рішення. Якщо є політичне рішення G7, то буде рішення потім й всіх інших. При всій повазі до всіх країн Європи, ЄС, якщо є рішення "сімки", то буде все інше. Треба працювати із "сімкою" й думаю тоді буде рішення 

- заявив Зеленський.

Довідково

Заморожені російські активи за кордоном становлять понад 300 мільярдів євро, з яких більша частина знаходиться в країнах Європи. Європейський Союз розглядає можливості використання цих коштів для відновлення України та забезпечення її оборони.

ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів19.06.25, 11:27 • 80341 перегляд

Доповнення

Виконавчий директор Euroclear Валері Урбен, - компанії, яка володіє більшою частиною активів, що пво'язані з рф заявляла, що план підвищення прибутковості за рахунок вкладання у ризиковані інвестиції, як спосіб залучити більше коштів для України, майже дорівнює "експропріації" російських активів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що закордонні активи російської федервації можуть бути розблоковані у разі компенсації кремлем Україні 500 млрд євро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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Європейський Союз
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