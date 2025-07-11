Мерц назвав умову, за якої заморожені активи рф можуть бути розблоковані

Закордонні активи російської федервації можуть бути розблоковані у разі компенсації кремлем Україні 500 млрд євро. Про це у Римі під час конференції з відбудови України заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН.

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За його словами, рф може залишитися без доступу до своїх активів за кордоном, поки не виконає цю умову.

Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в 500 мільярдів євро. росія має компенсувати цю шкоду. Допоки цього не станеться, рф не отримає і не має отримати доступ до заморожених російських активів - підкреслив Мерц.

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Заморожені російські активи за кордоном становлять понад 300 мільярдів євро, з яких більша частина знаходиться в країнах Європи. Європейський Союз розглядає можливості використання цих коштів для відновлення України та забезпечення її оборони.

Нагадаємо

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Бундестазі, що дипломатичні засоби для вирішення питання війни рф проти України вичерпані. Він пообіцяв подальшу допомогу Україні та розкритикував росію за атаки на цивільні цілі.

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