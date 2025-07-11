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Мерц назвав умову, за якої заморожені активи рф можуть бути розблоковані

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Римі, що російські активи можуть бути розблоковані за умови компенсації Україні 500 мільярдів євро. Заморожені російські активи за кордоном становлять понад 300 мільярдів євро.

Мерц назвав умову, за якої заморожені активи рф можуть бути розблоковані

Закордонні активи російської федервації можуть бути розблоковані у разі компенсації кремлем Україні 500 млрд євро. Про це у Римі під час конференції з відбудови України заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, рф може залишитися без доступу до своїх активів за кордоном, поки не виконає цю умову.

Ми оцінюємо матеріальні збитки приблизно в 500 мільярдів євро. росія має компенсувати цю шкоду. Допоки цього не станеться, рф не отримає і не має отримати доступ до заморожених російських активів

- підкреслив Мерц.

Довідково

Заморожені російські активи за кордоном становлять понад 300 мільярдів євро, з яких більша частина знаходиться в країнах Європи. Європейський Союз розглядає можливості використання цих коштів для відновлення України та забезпечення її оборони. 

Нагадаємо

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Бундестазі, що дипломатичні засоби для вирішення питання війни рф проти України вичерпані. Він пообіцяв подальшу допомогу Україні та розкритикував росію за атаки на цивільні цілі.

Німеччина готова придбати Patriot у США для України - Мерц10.07.25, 16:22 • 1639 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
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