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Мерц назвал условие, при котором замороженные активы РФ могут быть разблокированы

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Риме, что российские активы могут быть разблокированы при условии компенсации Украине 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы за рубежом составляют более 300 миллиардов евро.

Мерц назвал условие, при котором замороженные активы РФ могут быть разблокированы

Зарубежные активы Российской Федерации могут быть разблокированы в случае компенсации Кремлем Украине 500 млрд евро. Об этом в Риме во время конференции по восстановлению Украины заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН.

Детали

По его словам, РФ может остаться без доступа к своим активам за рубежом, пока не выполнит это условие.

Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна компенсировать этот ущерб. Пока этого не произойдет, РФ не получит и не должна получить доступ к замороженным российским активам

- подчеркнул Мерц.

Справка

Замороженные российские активы за рубежом составляют более 300 миллиардов евро, большая часть которых находится в странах Европы. Европейский Союз рассматривает возможности использования этих средств для восстановления Украины и обеспечения ее обороны. 

Напомним

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что дипломатические средства для решения вопроса войны РФ против Украины исчерпаны. Он пообещал дальнейшую помощь Украине и раскритиковал Россию за атаки на гражданские цели.

Германия готова приобрести Patriot у США для Украины - Мерц10.07.25, 16:22 • 1639 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
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Германия
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