Мерц назвал условие, при котором замороженные активы РФ могут быть разблокированы

Зарубежные активы Российской Федерации могут быть разблокированы в случае компенсации Кремлем Украине 500 млрд евро. Об этом в Риме во время конференции по восстановлению Украины заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН.

Детали

По его словам, РФ может остаться без доступа к своим активам за рубежом, пока не выполнит это условие.

Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна компенсировать этот ущерб. Пока этого не произойдет, РФ не получит и не должна получить доступ к замороженным российским активам - подчеркнул Мерц.

Справка

Замороженные российские активы за рубежом составляют более 300 миллиардов евро, большая часть которых находится в странах Европы. Европейский Союз рассматривает возможности использования этих средств для восстановления Украины и обеспечения ее обороны.

Напомним

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что дипломатические средства для решения вопроса войны РФ против Украины исчерпаны. Он пообещал дальнейшую помощь Украине и раскритиковал Россию за атаки на гражданские цели.

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