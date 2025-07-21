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Зеленский о замороженных активах рф: нужно работать с G7, и тогда будет решение

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что политическое решение G7 является ключевым для конфискации замороженных российских активов, большинство из которых находится в Европе. Он отметил, что после такого решения появятся инструменты для использования этих средств в пользу Украины.

Зеленский о замороженных активах рф: нужно работать с G7, и тогда будет решение

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя тему конфискации замороженных российских активов, заявил, что если есть политическое решение G7, то будет решение потом и всех остальных. Поэтому нужно работать с "семеркой". Такое мнение он высказал во время встречи с руководителями украинских посольств, передает УНН.

Зеленский прокомментировал вопрос о том, где надо больше всего приложить сил, скоординировать послам усилия для того, чтобы на 2026 год организовать конкретные действия и конфисковать какие-то деньги из российских замороженных активов.

Главные активы не (в США – ред.) Или если мы смотрим на стоимость тех активов, которые в США, то мы поймем, что есть другие страны, которые являются носителями всех этих разных активов разной стоимости. Мы знаем, что все, что решается на уровне лидеров G7 потом все, это спускается вниз и имеет потом реальный ощутимый эффект. Таким образом мы смогли получить, например десятки миллиардов после решения G7 в Италии под председательством США и других стран. Потому что было решение, а потом уже появились инструменты

- сказал Зеленский.

Поэтому, по мнению Зеленского, нужно сконцентрироваться на политических решениях, а не на каких-то мелких активах.

То есть я считаю так, сконцентрироваться надо на политических решениях, а не на каких-то мелких активах. Почему? Потому что мелкие активы или крупные активы, все зависит от политического решения. Если есть политическое решение G7, то будет решение потом и всех остальных. При всем уважении ко всем странам Европы, ЕС, если есть решение "семерки", то будет все остальное. Надо работать с "семеркой" и думаю тогда будет решение

- заявил Зеленский.

Справка

Замороженные российские активы за рубежом составляют более 300 миллиардов евро, из которых большая часть находится в странах Европы. Европейский Союз рассматривает возможности использования этих средств для восстановления Украины и обеспечения ее обороны.

ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов19.06.25, 11:27 • 80341 просмотр

Дополнение

Исполнительный директор Euroclear Валери Урбен, - компании, которая владеет большей частью активов, связанных с рф заявляла, что план повышения доходности за счет вложения в рискованные инвестиции, как способ привлечь больше средств для Украины, почти равен "экспроприации" российских активов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что зарубежные активы российской федерации могут быть разблокированы в случае компенсации кремлем Украине 500 млрд евро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Euroclear
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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