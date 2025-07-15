Заморожені кошти рф на користь України: Euroclear бачить "експропріацію" при спробі ризикового інвестування - FT

План підвищення прибутковості за рахунок вкладання у ризиковані інвестиції, як спосіб залучити більше коштів для України, майже дорівнює "експропріації" російських активів. Так вважає виконавчий директор Euroclear Валері Урбен, - компанії, яка володіє більшою частиною активів, що пво'язані з рф.

Пише УНН із посиланням на Файненшл Таймс.

Деталі

Європейська комісія розглядає питання про те, як отримати більшу вигоду від активів російського центрального банку. Наразі ідеться про суму близько 191 млрд євро, що знаходяться "під опікою" клірингового центру Euroclear, через раніше введені західні санкції проти агресивної політики рф.

Якщо ви збільшуєте доходи, ви збільшуєте ризики. І хто ж несе цей ризик? - сказала Урбен в інтерв'ю FT.

Як згенерувати вищу дохідність від заморожених коштів рф

Euroclear реінвестує кошти, отримані від погашення російських активів - таких як купонні виплати і погашення - переважно через центральні банки.

G7 використовує прибутки, щоб підтримати кредит Києву в розмірі $50 млрд.

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Прибутки від цих активів зменшуються, оскільки Європейський центральний банк знизив свою процентну ставку. Але знайдено вихід, а саме:

Перевести кошти в ризикованіші класи активів, які можуть генерувати вищу дохідність, але також несуть більший ризик збитків. - вирішили у Європейській комісії.

Урбен попередила, що хтось повинен буде покривати такі потенційні збитки.

Системний ризик, безумовно, різко зросте, якщо нам доведеться вийти за межі профілю ризику, який ми маємо та який схвалений нашими наглядовими органами - сказала вона.

Урбен водночас попередила:

Якщо передбачається створення "спеціальної цільової компанії", до якої будуть передані активи російського центрального банку, і ці кошти будуть вкладатися у ризикованіші інвестиції, то відповідна схема створить "багато ризиків для Euroclear та для європейських ринків у світі".

Вона попередила, що схема може бути життєздатною, якщо "у випадку будь-якої вимоги про реституцію з боку центрального банку Росії, активи зникнуть, і хтось покриє цю суму".

Довідково

Euroclear стикається з більш ніж 100 позовами щодо заморожених російських активів, включаючи ті, що належать олігархам та іншим санкційним організаціям.

За даними джерел, близьких до Euroclear, Росія конфіскувала активи на суму 33 мільярди євро, що належать клієнтам Euroclear, які були заморожені в російському аналогу Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів у Москві. - пише видання.

Доповнення

Окремо Валері Урбен оголосила, що Euroclear прагне просувати ініціативи ЄС з інтеграції фрагментованих ринків капіталу блоку.

Вона сказала, що Euroclear запропонує "єдину точку доступу" для роздрібних та інституційних інвесторів у 27 країнах-членах ЄС.

Урбен також заявила, що виступає за більш гармонізований нагляд за центральними депозитаріями цінних паперів.

Нагадаємо

росія намагається повернути 300 мільярдів доларів заморожених активів, пропонуючи країнам придбати товари в обмін на допомогу. Зеленський заявив, що Європа не збирається їх віддавати.

Ціни на нафту знижуються після 50-денного дедлайну Трампа для росії