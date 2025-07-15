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Замороженные средства РФ в пользу Украины: Euroclear видит "экспроприацию" при попытке рискованного инвестирования - FT

Киев • УНН

 • 2086 просмотра

Исполнительный директор Euroclear Валери Урбен считает, что план Еврокомиссии по инвестированию замороженных российских активов в более рискованные инструменты для увеличения прибыли для Украины является "экспроприацией". Она предостерегает о значительных рисках и потенциальных убытках, которые могут возникнуть в результате таких действий.

Замороженные средства РФ в пользу Украины: Euroclear видит "экспроприацию" при попытке рискованного инвестирования - FT

План повышения доходности за счет вложения в рискованные инвестиции, как способ привлечь больше средств для Украины, почти равен "экспроприации" российских активов. Так считает исполнительный директор Euroclear Валери Урбен, - компании, которая владеет большей частью активов, связанных с РФ.

Пишет УНН со ссылкой на Файненшл Таймс.

Детали

Европейская комиссия рассматривает вопрос о том, как получить большую выгоду от активов российского центрального банка. Сейчас речь идет о сумме около 191 млрд евро, находящихся "под опекой" клирингового центра Euroclear, из-за ранее введенных западных санкций против агрессивной политики РФ.

Если вы увеличиваете доходы, вы увеличиваете риски. И кто же несет этот риск?

- сказала Урбен в интервью FT.

Как сгенерировать более высокую доходность от замороженных средств РФ

Euroclear реинвестирует средства, полученные от погашения российских активов - таких как купонные выплаты и погашения - преимущественно через центральные банки.

G7 использует прибыль, чтобы поддержать кредит Киеву в размере $50 млрд.

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Прибыль от этих активов уменьшается, поскольку Европейский центральный банк снизил свою процентную ставку. Но найден выход, а именно:

Перевести средства в более рискованные классы активов, которые могут генерировать более высокую доходность, но также несут больший риск убытков.

- решили в Европейской комиссии.

Урбен предупредила, что кто-то должен будет покрывать такие потенциальные убытки.

Системный риск, безусловно, резко возрастет, если нам придется выйти за пределы профиля риска, который мы имеем и который одобрен нашими надзорными органами

- сказала она.

Урбен одновременно предупредила:

Если предполагается создание "специальной целевой компании", в которую будут переданы активы российского центрального банка, и эти средства будут вкладываться в более рискованные инвестиции, то соответствующая схема создаст "много рисков для Euroclear и для европейских рынков в мире".

Она предупредила, что схема может быть жизнеспособной, если "в случае любого требования о реституции со стороны центрального банка России, активы исчезнут, и кто-то покроет эту сумму".

Справка

Euroclear сталкивается с более чем 100 исками в отношении замороженных российских активов, включая те, что принадлежат олигархам и другим санкционным организациям.

По данным источников, близких к Euroclear, Россия конфисковала активы на сумму 33 миллиарда евро, принадлежащие клиентам Euroclear, которые были заморожены в российском аналоге Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Москве.

- пишет издание.

Дополнение

Отдельно Валери Урбен объявила, что Euroclear стремится продвигать инициативы ЕС по интеграции фрагментированных рынков капитала блока.

Она сказала, что Euroclear предложит "единую точку доступа" для розничных и институциональных инвесторов в 27 странах-членах ЕС.

Урбен также заявила, что выступает за более гармонизированный надзор за центральными депозитариями ценных бумаг.

Напомним

Россия пытается вернуть 300 миллиардов долларов замороженных активов, предлагая странам приобрести товары в обмен на помощь. Зеленский заявил, что Европа не собирается их отдавать.

Цены на нефть снижаются после 50-дневного дедлайна Трампа для россии15.07.25, 10:33 • 4200 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Европейский центральный банк
Euroclear
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