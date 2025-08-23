ЕС перечислил Украине более 10 млрд евро из замороженных активов РФ - СМИ

$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 7846 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 8884 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 10805 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 7206 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 28151 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28478 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 23005 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24728 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24358 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13636 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Популярные новости
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома22 августа, 23:14 • 12442 просмотра
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 9382 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов23 августа, 01:21 • 13654 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23 августа, 01:51 • 10480 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев03:12 • 10742 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 7830 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 8894 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа03:30 • 10797 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 20154 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 28147 просмотра
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 23005 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 14542 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 16722 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 19641 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 27383 просмотра
ЕС перечислил Украине более 10 млрд евро из замороженных активов РФ - СМИ

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Европейский Союз перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов от замороженных средств российского центрального банка. Эти средства используются для поддержки военных и гражданских проектов в Украине.

ЕС перечислил Украине более 10 млрд евро из замороженных активов РФ - СМИ

ЕС перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов РФ, со ссылкой на данные Европейской комиссии сообщает Welt am Sonntag, пишет УНН.

Детали

"В первой половине этого года ЕС перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов из замороженных средств российского центрального банка. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии, с которыми ознакомилось издание Welt am Sonntag. Брюссель использует эти деньги для поддержки военных и гражданских проектов в стране", - говорится в сообщении.

Согласно этим данным, Украина получала по 1 миллиарду евро процентного дохода в марте, мае, июне и июле; 3 миллиарда евро в январе; и 3,1 миллиарда евро в апреле. Сами российские активы находятся у бельгийской компании Euroclear, которая хранит ценные бумаги и осуществляет расчеты по операциям с акциями. В 2022 году ЕС конфисковал у России в общей сложности 210 миллиардов евро, пишет издание.

Некоторые политики хотят предоставить Украине все средства, а не только проценты по ним. "Пришло время использовать российские средства напрямую, - сказала евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП). - Будь то для экономической поддержки Украины или для финансирования систем вооружения".

Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях для финансовой системы. "Весь этот вопрос довольно эмоциональный", - отметил Николя Верон, французский экономист, работающий в брюссельском аналитическом центре Bruegel и вашингтонском Институте международной экономики Петерсона.

Он добавил: "Многие люди, понятно, считают, что морально правильно отдавать замороженные деньги Украине". Но, объясняет Верон, все не так просто: "Центральные банки должны быть уверены, что их резервы за рубежом в безопасности". Это, как отмечается, центральный элемент мирового валютного порядка.

Зеленский о замороженных активах рф: нужно работать с G7, и тогда будет решение21.07.25, 17:59 • 7288 просмотров

Юлия Шрамко

