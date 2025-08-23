ЕС перечислил Украине более 10 млрд евро из замороженных активов РФ - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов от замороженных средств российского центрального банка. Эти средства используются для поддержки военных и гражданских проектов в Украине.
ЕС перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов РФ, со ссылкой на данные Европейской комиссии сообщает Welt am Sonntag, пишет УНН.
Детали
"В первой половине этого года ЕС перечислил Украине 10,1 миллиарда евро доходов из замороженных средств российского центрального банка. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии, с которыми ознакомилось издание Welt am Sonntag. Брюссель использует эти деньги для поддержки военных и гражданских проектов в стране", - говорится в сообщении.
Согласно этим данным, Украина получала по 1 миллиарду евро процентного дохода в марте, мае, июне и июле; 3 миллиарда евро в январе; и 3,1 миллиарда евро в апреле. Сами российские активы находятся у бельгийской компании Euroclear, которая хранит ценные бумаги и осуществляет расчеты по операциям с акциями. В 2022 году ЕС конфисковал у России в общей сложности 210 миллиардов евро, пишет издание.
Некоторые политики хотят предоставить Украине все средства, а не только проценты по ним. "Пришло время использовать российские средства напрямую, - сказала евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП). - Будь то для экономической поддержки Украины или для финансирования систем вооружения".
Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях для финансовой системы. "Весь этот вопрос довольно эмоциональный", - отметил Николя Верон, французский экономист, работающий в брюссельском аналитическом центре Bruegel и вашингтонском Институте международной экономики Петерсона.
Он добавил: "Многие люди, понятно, считают, что морально правильно отдавать замороженные деньги Украине". Но, объясняет Верон, все не так просто: "Центральные банки должны быть уверены, что их резервы за рубежом в безопасности". Это, как отмечается, центральный элемент мирового валютного порядка.
