14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Премʼєр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених активів рф, які знаходяться у Брюсселі

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Прем'єр Бельгії заявив про юридичні складнощі конфіскації заморожених російських активів. Значна їх частина, 183 млрд євро, знаходиться в Брюсселі в Euroclear.

Премʼєр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених активів рф, які знаходяться у Брюсселі

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що значна частина заморожених активів рф знаходиться у Брюсселі, але з юридичної точки зору їх конфіскація є непростою. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

"Значна частина цих коштів заблокована в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичної точки зору це не так просто", - сказав де Вевер.

Повідомляється, що на рахунках компанії Euroclear, яка знаходиться у Брюсселі, та надає фінансові послуги, зберігається 183 млрд євро російських активів.

Нагадаємо

ЄС перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів з заморожених російських активів рф.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Євро
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Україна