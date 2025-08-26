Премʼєр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених активів рф, які знаходяться у Брюсселі
Київ • УНН
Прем'єр Бельгії заявив про юридичні складнощі конфіскації заморожених російських активів. Значна їх частина, 183 млрд євро, знаходиться в Брюсселі в Euroclear.
Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що значна частина заморожених активів рф знаходиться у Брюсселі, але з юридичної точки зору їх конфіскація є непростою. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
"Значна частина цих коштів заблокована в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичної точки зору це не так просто", - сказав де Вевер.
Повідомляється, що на рахунках компанії Euroclear, яка знаходиться у Брюсселі, та надає фінансові послуги, зберігається 183 млрд євро російських активів.
Нагадаємо
ЄС перерахував Україні 10,1 мільярда євро доходів з заморожених російських активів рф.