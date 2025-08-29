ЄС наближається до використання €200 млрд заморожених активів рф для України - Politico

Європейська комісія розробляє схему трансферу майже 200 мільярдів євро російських знерухомлених активів для відновлення України після війни, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Брюссель перевіряє апетит урядів країн ЄС до переведення активів у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутку Україні та посилити тиск на росію, на тлі того, як вона відмовляється припинити бойові дії, повідомили кілька чиновників.

Прихильники також розглядають цю схему як крок до потенційного вилучення активів та передачі їх Україні як покарання за відмову росії виплачувати післявоєнну компенсацію.

"Ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб зробити свій внесок в оборону та відновлення України", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, зробивши свої найрішучіші заяви з цього питання.

Важливо, що цей варіант не буде пов'язаний з негайною конфіскацією активів, проти якої більшість країн ЄС виступає через фінансові та юридичні проблеми.

Переговори досягнуть кульмінації в суботу, коли 27 міністрів закордонних справ ЄС вперше обговорять цей варіант під час неформальної зустрічі в Копенгагені у Данії. Під час обговорення міністри повинні розглянути "подальші варіанти використання доходів, що надходять від знерухомлених російських суверенних активів", згідно з підготовчою запискою.

"Оскільки Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету обсягом приблизно 8 мільярдів євро у 2026 році, країни ЄС шукають нові ідеї для продовження фінансування постраждалої від війни країни на тлі обмежених внутрішніх бюджетів та відсутності можливостей для випуску загальноєвропейського боргу", - ідеться у публікації.

"Ми чуємо, що важче зібрати гроші [з національних фінансів або бюджету ЄС], - сказала Керлі Вескі, заступник секретаря з правових та консульських питань Міністерства закордонних справ Естонії. - [Але] у нас там є ці активи, і логічне питання: як ми можемо і чому ми не використовуємо ці активи".

Табір тих, хто за конфіскацію

Балтійські країни, що межують з росією, та кілька інших країн вже давно наполягають на тому, щоб ЄС повністю конфіскував активи.

У Єврокомісії цю ідею просувають єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс від Латвії та голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас від Естонії.

"Але цей варіант продовжує зустрічати опір з боку країн Західної Європи, включаючи Німеччину, Італію та Бельгію. Остання особливо схильна до юридичних та фінансових ризиків, оскільки вона є домівкою Euroclear, фінансової установи, яка зберігає більшу частину російських активів", - сказано у публікації.

Як компроміс, країни G7 у 2024 році погодилися спрямувати загалом 45 мільярдів євро прибутку, отриманого від інвестування активів, в Україну, залишаючи при цьому базові активи недоторканими.

Тим не менш, частка ЄС у 18 мільярдів євро кредиту буде повністю виплачена до кінця року, що викликало заклики до отримання додаткових доходів у короткі терміни.

Як обхідний шлях, юристи Єврокомісії розглядають можливість передачі активів до "спеціального цільового фонду", який підтримується низкою країн ЄС та, можливо, іноземних держав, пише видання.

Посадовці порівняли запропонований новий фонд з Європейським механізмом стабільності (ESM) – фондом для порятунку країн, який підтримується лише членами єврозони та був створений поза договорами ЄС.

Потенційний фонд для України також буде відкритий для країн G7, включаючи Велику Британію та Канаду, які виступають за конфіскацію активів, сказав чиновник ЄС, хоча деталі все ще уточнюються.

Загалом, ця нова структура надасть ЄС більший контроль над передачею активів Україні, коли для цього настане час.

Згідно з чинними правилами, одна країна може фактично повернути активи москві, наклавши вето на поновлення санкцій, яке виноситься на голосування кожні шість місяців. Проросійський та протрампівський уряд Угорщини вважається найімовірнішим варіантом для такого курсу, зазначає видання.

Переведення коштів до нового органу, що потенційно не потребуватиме одностайності, запобіжить загрозі з боку Угорщини.

Купуй дешево, продавай дорого

Переведення активів до нового фонду також дозволить розмістити їх у ризикованіших інвестиціях, здатних генерувати вищу прибутковість для України.

Це буде зміною у порівнянні з чинним зведенням правил, яке зобов'язує Euroclear інвестувати активи в Бельгійському центральному банку, який пропонує найнижчу безризикову норму прибутковості.

Скептики, включаючи генерального директора Euroclear Валері Урбен, однак стурбовані тим, що платникам податків ЄС доведеться нести основний тягар будь-яких збитків, спричинених ризикованішими операціями.

Щоб розділити юридичний та фінансовий тягар, Бельгія хоче, щоб інші країни ЄС взяли на себе відповідальність за активи згідно з запропонованим планом Єврокомісії.

"Бельгія тут не самотня. Нам потрібно підтримувати та брати участь у пом'якшенні цього ризику", - сказала Вескі.

"Ідеться не про те, щоб дозволити Бельгії розбиратися з цим, [поки] ми спостерігаємо збоку", - зазначила вона.

Бельгійський уряд нещодавно тепло поставився до плану Єврокомісії, повідомив чиновник ЄС та високопоставлений дипломат, який не є бельгійським громадянином, у той час, як і країни, розташовані далі від росії, такі як Іспанія, також підтримують цю ідею.

