Вражеские атаки оставили без света часть 6 областей

Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в 6 областях Украины, потребление продолжает расти на фоне облачной погоды, однако графики отключений не прогнозируются, сообщили во вторник в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", — говорится в сообщении.

Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем потребителям, отметили в министерстве.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Просим потребителей по возможности экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 17:00 до 22:00", — указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 18 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 5,9% выше, чем в это же время в предыдущий день — в понедельник. Причина изменений — облачная погода с дождем в западных и части северных областей Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети.

Вчера, 17 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 14 августа. Причина — существенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели.

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