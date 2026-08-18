Ворожі атаки залишили без світла частину 6 областей

Ворожі атаки залишили без електропостачання частину жителів у 6 областях України, споживання продовжує зростати на тлі хмарної погоди, але графіків відключень не прогнозується, повідомили у вівторок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

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"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - ідеться у повідомленні.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів, зазначили у міністерстві.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 17:00 до 22:00", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 18 серпня, станом на 09:30, воно було на 5,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода з дощем у західних та частині північних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 17 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 14 серпня. Причина – суттєве підвищення температури повітря у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.

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