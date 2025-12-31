В Белой Церкви из-за удара рф двое пострадавших, повреждены многоэтажки: показали последствия

В Киевской области российские войска ночью атаковали Белую Церковь, известно о двух пострадавших, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram в среду, пишет УНН.

Этой ночью враг снова ударил по Белой Церкви. Пострадали двое наших людей - написал Калашник.

Детали

По словам главы ОВА, мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы. У женщины 1977 года рождения - острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, к счастью, без госпитализации, отметил он.

По данным Калашника, повреждены два многоэтажных жилых дома - выбиты окна, изувечены балконы.

"Обычные дома, где люди спали, ждали утра, готовились к праздникам", - указал он.

Полиция Киевской области показала последствия.