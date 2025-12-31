У Білій Церкві через удар рф двоє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: показали наслідки

$42.390.17
Ексклюзив
07:11 • 2798 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 6500 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 20947 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52180 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 37466 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32744 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30744 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21482 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19763 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24319 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 9066 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 4788 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 22102 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 14463 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 6970 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 44438 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 47602 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 42934 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 69855 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 67741 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 14474 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52179 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 25791 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37249 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 50530 перегляди
У Білій Церкві через удар рф двоє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1604 перегляди

Вночі ворог знову атакував Білу Церкву, поранивши чоловіка 1964 року народження та спричинивши гостру реакцію на стрес у жінки 1977 року народження. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки з вибитими вікнами та понівеченими балконами.

У Білій Церкві через удар рф двоє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: показали наслідки

У Київській області російські війська вночі атакували Білу Церкву, відомо про двох постраждалих, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram у середу, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову вдарив по Білій Церкві. Постраждали двоє наших людей

- написав Калашник.

Деталі

Зі слів голови ОВА, чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження - гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації, зазначив він.

За даними Калашника, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки - вибиті вікна, понівечені балкони.

"Звичайні домівки, де люди спали, чекали ранку, готувалися до свят", - вказав він.

Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки31.12.25, 08:43 • 1508 переглядiв

Поліція Київщини показала наслідки.

Юлія Шрамко

