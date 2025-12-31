У Білій Церкві через удар рф двоє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі ворог знову атакував Білу Церкву, поранивши чоловіка 1964 року народження та спричинивши гостру реакцію на стрес у жінки 1977 року народження. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки з вибитими вікнами та понівеченими балконами.
У Київській області російські війська вночі атакували Білу Церкву, відомо про двох постраждалих, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram у середу, пише УНН.
Цієї ночі ворог знову вдарив по Білій Церкві. Постраждали двоє наших людей
Деталі
Зі слів голови ОВА, чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження - гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації, зазначив він.
За даними Калашника, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки - вибиті вікна, понівечені балкони.
"Звичайні домівки, де люди спали, чекали ранку, готувалися до свят", - вказав він.
Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки31.12.25, 08:43 • 1508 переглядiв
Поліція Київщини показала наслідки.