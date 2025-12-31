У Білій Церкві через удар рф двоє постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки: показали наслідки

У Київській області російські війська вночі атакували Білу Церкву, відомо про двох постраждалих, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram у середу, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову вдарив по Білій Церкві. Постраждали двоє наших людей - написав Калашник.

Деталі

Зі слів голови ОВА, чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження - гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації, зазначив він.

За даними Калашника, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки - вибиті вікна, понівечені балкони.

"Звичайні домівки, де люди спали, чекали ранку, готувалися до свят", - вказав він.

Поліція Київщини показала наслідки.