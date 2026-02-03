Враг целенаправленно хочет оставить украинцев без тепла в самые сильные морозы, из-за непогоды обесточены 3 области - Минэнерго

Враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на энергообъекты в нескольких областях, непогода полностью или частично обесточила 68 населенных пунктов в трех областях, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Этой ночью враг совершил массированный ракетно-дроновый обстрел. Под ударом оказались 8 областей Украины. Враг применил несколько видов баллистики и крылатые ракеты - более 70 и 450 ударных дронов. Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, которые работали исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов. Враг целенаправленно пытается оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов", - отметили в Минэнерго.

"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами

Как отмечается, "продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак".

"Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы", - подчеркнули в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам", - указано в сообщении.

Часть левого берега Киева без тепла и на экстренных отключениях света после массированной атаки рф

Последствия непогоды

"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 68 населенных пунктов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях", - отметили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.