Часть левого берега Киева без тепла и на экстренных отключениях света после массированной атаки РФ

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Днепровский и Дарницкий районы Киева частично переведены на экстренные отключения света и преимущественно без тепла. Это произошло в результате ночной массированной атаки РФ на инфраструктуру столицы.

Часть левого берега Киева без тепла и на экстренных отключениях света после массированной атаки РФ

Часть левого берега Киева - Днепровский и Дарницкий районы - из-за массированной атаки РФ частично переведена на экстренные отключения света, также эти два района преимущественно без тепла, сообщили во вторник ДТЭК и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Тепло

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночной массированной атаки врага на инфраструктуру столицы. Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения

- сообщил Кличко.

По его словам, коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.

Свет

Часть левого берега Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения. Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики

- сообщили в ДТЭК.

Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Виталий Кличко
