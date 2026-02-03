Часть левого берега Киева без тепла и на экстренных отключениях света после массированной атаки РФ

Часть левого берега Киева - Днепровский и Дарницкий районы - из-за массированной атаки РФ частично переведена на экстренные отключения света, также эти два района преимущественно без тепла, сообщили во вторник ДТЭК и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Тепло

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночной массированной атаки врага на инфраструктуру столицы. Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения - сообщил Кличко.

По его словам, коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.

Свет

Часть левого берега Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения. Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики - сообщили в ДТЭК.

Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы