Частина лівого берега Києва без тепла та на екстрених відключеннях світла після масованої атаки рф

$42.810.04
51.020.22
ukenru
05:28 • 5540 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 18937 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 29200 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 22438 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 32629 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 21431 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15009 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12986 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 26621 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 27589 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.3м/с
74%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні2 лютого, 22:14 • 9062 перегляди
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста2 лютого, 23:13 • 10973 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 18360 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 13264 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках01:43 • 17852 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 2250 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 32607 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 23176 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 26608 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 76959 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 14316 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 16127 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 16042 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 15196 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 14911 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

Частина лівого берега Києва без тепла та на екстрених відключеннях світла після масованої атаки рф

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Дніпровський та Дарницький райони Києва частково переведені на екстрені відключення світла та переважно без тепла. Це сталося внаслідок нічної масованої атаки рф на інфраструктуру столиці.

Частина лівого берега Києва без тепла та на екстрених відключеннях світла після масованої атаки рф

Частина лівого берега Києва - Дніпровський та Дарницький райони - через масовану атаку рф частково переведена на екстрені відключення світла, також ці два райони переважно без тепла, повідомили у вівторок ДТЕК та мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Тепло

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці. Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання

- повідомив Кличко.

З його слів, комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають.

Світло

Частина лівого берега Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення. Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки

- повідомили у ДТЕК.

Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиці03.02.26, 07:28 • 5546 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Віталій Кличко
Київ