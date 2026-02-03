Частина лівого берега Києва без тепла та на екстрених відключеннях світла після масованої атаки рф
Київ • УНН
Дніпровський та Дарницький райони Києва частково переведені на екстрені відключення світла та переважно без тепла. Це сталося внаслідок нічної масованої атаки рф на інфраструктуру столиці.
Частина лівого берега Києва - Дніпровський та Дарницький райони - через масовану атаку рф частково переведена на екстрені відключення світла, також ці два райони переважно без тепла, повідомили у вівторок ДТЕК та мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Тепло
Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці. Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання
З його слів, комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають.
Світло
Частина лівого берега Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення. Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки
