Ворог цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози, від негоди є знеструмлення у 3 областях - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки ворога пошкоджено енергооб'єкти у низці областей. Через негоду знеструмлено 68 населених пунктів у трьох областях.
Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях, негода повністю або частково знеструмила 68 населених пунктів у трьох областях, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Цієї ночі ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилося 8 областей України. Ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети - більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів. Ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів", - зазначили у Міненерго.
"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами03.02.26, 09:30 • 2558 переглядiв
Як зазначається, "тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак".
"Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", - наголосили у Міненерго.
Графіки та аварійні відключення
"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків", - вказано у повідомленні.
Частина лівого берега Києва без тепла та на екстрених відключеннях світла після масованої атаки рф03.02.26, 08:52 • 2662 перегляди
Наслідки негоди
"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", - зазначили у Міненерго.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.