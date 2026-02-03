Ворог цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози, від негоди є знеструмлення у 3 областях - Міненерго

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 8598 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 15532 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 16604 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 18488 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 21828 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 30246 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 39519 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27797 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 49893 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 24108 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
65%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 32144 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto04:49 • 6830 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 4176 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 28616 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 12974 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 28910 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 49891 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 36649 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 40164 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 104777 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 21473 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 22671 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 22221 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 21014 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 20517 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Ворог цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози, від негоди є знеструмлення у 3 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки ворога пошкоджено енергооб'єкти у низці областей. Через негоду знеструмлено 68 населених пунктів у трьох областях.

Ворог цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози, від негоди є знеструмлення у 3 областях - Міненерго

Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях, негода повністю або частково знеструмила 68 населених пунктів у трьох областях, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Цієї ночі ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилося 8 областей України. Ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети - більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів. Ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів", - зазначили у Міненерго.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами03.02.26, 09:30 • 2558 переглядiв

Як зазначається, "тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак".

"Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", - наголосили у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків", - вказано у повідомленні.

Частина лівого берега Києва без тепла та на екстрених відключеннях світла після масованої атаки рф03.02.26, 08:52 • 2662 перегляди

Наслідки негоди

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", - зазначили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Миколаївська область
Одеська область
Дніпро (місто)
Міністерство енергетики України
Херсонська область
Україна
Київ
Харків