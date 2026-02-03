Ворог цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози, від негоди є знеструмлення у 3 областях - Міненерго

Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях, негода повністю або частково знеструмила 68 населених пунктів у трьох областях, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Цієї ночі ворог здійснив масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилося 8 областей України. Ворог застосував кілька видів балістики та крилаті ракети - більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів. Ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших зимових морозів", - зазначили у Міненерго.

Як зазначається, "тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак".

"Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", - наголосили у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків", - вказано у повідомленні.

Наслідки негоди

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", - зазначили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.