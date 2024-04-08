В Румынии начались военные учения НАТО "Морской щит - 24"

Начались многонациональные учения с участием НАТО, организованные румынскими военно-морскими силами в этом году - "Морской щит 24". Церемония открытия состоялась сегодня в порту Констанцы, передает УНН со ссылкой на румынские СМИ.

В учениях принимают участие более 2200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-союзников и партнеров. В тренировках принимают участие войска и боевые средства из Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Молдовы, Королевства Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США и Румынии.

Как сообщается, "Морской щит 24" фокусируется на обучении во всех сферах боевых действий и направлен на повышение уровня оперативной совместимости между силами.

"Мы должны отработать оперативные процедуры в противолодочной, надводной и противовоздушной среде, в Черном море, а также в речной зоне ответственности", - заявил начальник штаба военно-морских сил Румынии вице-адмирал Михай Панаит.

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Отмечается, что с начала войны в Украине в Черном море было обнаружено и уничтожено 99 дрейфующих морских мин. Угроза воздушных и надводных морских беспилотников - новый вызов. На прошлой неделе военно-морские силы осуществили контролируемый подрыв БПЛА, обнаруженного у побережья Румынии.

"Этот аппарат, беспилотник, был обнаружен французским MPA, самолетом-разведчиком, который мы привлекли для учений и миссий по поиску и разведке мин. Мы обнаруживаем в Черном море, в зоне ответственности, множество объектов, которые являются остатками, следами войны поблизости. У нас есть силы и средства для поддержания баланса и свободы судоходства в этом районе", - подчеркнул Панаит.

Дополнение

Фрагменты, похоже, от летательного аппарата (дрона), были обнаружены на сельскохозяйственной территории на Большом острове Бреила (Insula Mare a Brăilei) на реке Дунай 28 марта.