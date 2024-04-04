В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Глава МИД Румынии Луминита Одобеску отметила острую необходимость сохранять устойчивую поддержку евроатлантического пути Украины. По ее словам, Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении, передает УНН.

"На Совете Украина-НАТО: подчеркнула острую необходимость сохранять устойчивую поддержку евроатлантического пути Украины. Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении. Мы твердо настроены оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется", - написала Одобеску.

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Совет Украина-НАТО собрался сегодня, 4 апреля в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытия заседания объявил, что союзники сосредоточатся на вопросах насущных потребностей Украины и усиления её поддержки со стороны Альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина, в конце концов, станет членом НАТО, добавив, что поддержка страны среди государств-членов Альянса была "твердой, как скала".

2 апреля Блинкен выражал надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне этим летом будет сфокусирован на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс.