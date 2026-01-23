В 4 областях новые обесточивания после атак рф, Киев и две области с ограничениями, от непогоды перебои в Тернопольской области - Минэнерго
Киев • УНН
Четыре области Украины обесточены в результате ночных атак РФ, а в Киеве, области и Одесской области действуют сетевые ограничения. Аварийные отключения применены в большинстве регионов из-за перегрузки энергосистемы.
В четырех областях новые обесточивания из-за очередных атак рф на энергетику в Украине, в Киеве, области и Одесской области до сих пор сетевые ограничения, аварийные отключения - в большинстве регионов, от непогоды есть перебои со светом на Тернопольщине, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.
Энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак россии и сложных погодных условий. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно ликвидируют последствия повреждений энергетической инфраструктуры
Вражеские обстрелы
"В результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех регионах.
Графики, ограничения и аварийные отключения
"В Киеве, Киевской и Одесской областях операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Минэнерго.
"Для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынужденно применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили в министерстве.
Последствия непогоды
"Из-за погодных условий обесточено 10 населенных пунктов на Тернопольщине, там продолжаются ремонтные работы", - сказано в сообщении.
Из-за массированных атак российской федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации.
В Минэнерго поблагодарили все службы и ремонтные бригады, которые в сверхсложных условиях непрерывно работают над восстановлением света и тепла в домах украинцев.
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль22.01.26, 21:51 • 46143 просмотра