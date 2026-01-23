В 4 областях новые обесточивания после атак рф, Киев и две области с ограничениями, от непогоды перебои в Тернопольской области - Минэнерго

В четырех областях новые обесточивания из-за очередных атак рф на энергетику в Украине, в Киеве, области и Одесской области до сих пор сетевые ограничения, аварийные отключения - в большинстве регионов, от непогоды есть перебои со светом на Тернопольщине, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак россии и сложных погодных условий. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно ликвидируют последствия повреждений энергетической инфраструктуры - сообщили в Минэнерго.

Вражеские обстрелы

"В результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех регионах.

Графики, ограничения и аварийные отключения

"В Киеве, Киевской и Одесской областях операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Минэнерго.

"Для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынужденно применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили в министерстве.

Последствия непогоды

"Из-за погодных условий обесточено 10 населенных пунктов на Тернопольщине, там продолжаются ремонтные работы", - сказано в сообщении.

Из-за массированных атак российской федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации.

В Минэнерго поблагодарили все службы и ремонтные бригады, которые в сверхсложных условиях непрерывно работают над восстановлением света и тепла в домах украинцев.

Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль