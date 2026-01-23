В 4 областях новые обесточивания после атак рф, Киев и две области с ограничениями, от непогоды перебои в Тернопольской области - Минэнерго

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 7242 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 22520 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 16509 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 17807 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 18704 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 22481 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 46134 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 58293 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 40652 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33514 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo04:26 • 13458 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей04:36 • 14508 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 38270 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 25832 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 10981 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 22520 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 39189 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 43068 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 54274 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 45502 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Давос
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 19996 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 36800 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 32530 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 59218 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 75353 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

В 4 областях новые обесточивания после атак рф, Киев и две области с ограничениями, от непогоды перебои в Тернопольской области - Минэнерго

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Четыре области Украины обесточены в результате ночных атак РФ, а в Киеве, области и Одесской области действуют сетевые ограничения. Аварийные отключения применены в большинстве регионов из-за перегрузки энергосистемы.

В 4 областях новые обесточивания после атак рф, Киев и две области с ограничениями, от непогоды перебои в Тернопольской области - Минэнерго

В четырех областях новые обесточивания из-за очередных атак рф на энергетику в Украине, в Киеве, области и Одесской области до сих пор сетевые ограничения, аварийные отключения - в большинстве регионов, от непогоды есть перебои со светом на Тернопольщине, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Энергосистема Украины работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных атак россии и сложных погодных условий. Ремонтные бригады энергетиков и теплокоммунэнерго непрерывно ликвидируют последствия повреждений энергетической инфраструктуры

- сообщили в Минэнерго.

Вражеские обстрелы

"В результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех регионах.

Графики, ограничения и аварийные отключения

"В Киеве, Киевской и Одесской областях операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Минэнерго.

"Для сохранения целостности энергосистемы в большинстве регионов сейчас вынужденно применены аварийные отключения – из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили в министерстве.

Последствия непогоды

"Из-за погодных условий обесточено 10 населенных пунктов на Тернопольщине, там продолжаются ремонтные работы", - сказано в сообщении.

Из-за массированных атак российской федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации.

В Минэнерго поблагодарили все службы и ремонтные бригады, которые в сверхсложных условиях непрерывно работают над восстановлением света и тепла в домах украинцев.

Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль22.01.26, 21:51 • 46143 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Тернопольская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Украина
Киев