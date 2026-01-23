У 4 областях нові знеструмлення після атак рф, Київ та дві області з обмеженнями, від негоди перебої на Тернопільщині - Міненерго

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 7654 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 23525 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 16989 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 18284 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 19072 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 22657 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 46332 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 58382 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 40677 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 33526 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo04:26 • 13457 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів04:36 • 14507 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф05:00 • 38268 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 25831 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 10981 перегляди
Публікації
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 23525 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 39657 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 43509 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 54704 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 45918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 20220 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 37004 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 32721 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 59477 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 75515 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У 4 областях нові знеструмлення після атак рф, Київ та дві області з обмеженнями, від негоди перебої на Тернопільщині - Міненерго

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Чотири області України знеструмлені внаслідок нічних атак рф, а в Києві, області та на Одещині діють мережеві обмеження. Аварійні відключення застосовані в більшості регіонів через перевантаження енергосистеми.

У 4 областях нові знеструмлення після атак рф, Київ та дві області з обмеженнями, від негоди перебої на Тернопільщині - Міненерго

У чотирьох областях нові знеструмлення через чергові атаки рф на енергетику в Україні, у Києві, області та на Одещині досі мережеві обмеження, аварійні відключення - у більшості регіонів, від негоди є перебої зі світлом на Тернопільщині, повідомили у п'ятницю в Міненерго, пише УНН.

Енергосистема України працює в умовах підвищеного навантаження через постійні атаки росії та складні погодні умови. Ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури

- повідомили в Міненерго.

Ворожі обстріли

"Внаслідок нічних ударів ворога на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах.

Графіки, обмеження та аварійні відключення

"У Києві, Київській та Одеській областях оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у Міненерго.

"Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовані аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили у міністерстві.

Наслідки негоди

"Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів на Тернопільщині, там тривають ремонтні роботи", - сказано у повідомленні.

Через масовані атаки російської федерації енергетика України працює в режимі надзвичайної ситуації.

У Міненерго подякували усім службам і ремонтним бригадам, які в надскладних умовах безперервно працюють над відновленням світла та тепла в оселях українців.

Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль22.01.26, 21:51 • 46304 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Тернопільська область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Україна
Київ