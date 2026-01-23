У 4 областях нові знеструмлення після атак рф, Київ та дві області з обмеженнями, від негоди перебої на Тернопільщині - Міненерго
Київ • УНН
Чотири області України знеструмлені внаслідок нічних атак рф, а в Києві, області та на Одещині діють мережеві обмеження. Аварійні відключення застосовані в більшості регіонів через перевантаження енергосистеми.
У чотирьох областях нові знеструмлення через чергові атаки рф на енергетику в Україні, у Києві, області та на Одещині досі мережеві обмеження, аварійні відключення - у більшості регіонів, від негоди є перебої зі світлом на Тернопільщині, повідомили у п'ятницю в Міненерго, пише УНН.
Енергосистема України працює в умовах підвищеного навантаження через постійні атаки росії та складні погодні умови. Ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури
Ворожі обстріли
"Внаслідок нічних ударів ворога на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях", - ідеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах.
Графіки, обмеження та аварійні відключення
"У Києві, Київській та Одеській областях оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у Міненерго.
"Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовані аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили у міністерстві.
Наслідки негоди
"Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів на Тернопільщині, там тривають ремонтні роботи", - сказано у повідомленні.
Через масовані атаки російської федерації енергетика України працює в режимі надзвичайної ситуації.
У Міненерго подякували усім службам і ремонтним бригадам, які в надскладних умовах безперервно працюють над відновленням світла та тепла в оселях українців.
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль22.01.26, 21:51 • 46304 перегляди