У 4 областях нові знеструмлення після атак рф, Київ та дві області з обмеженнями, від негоди перебої на Тернопільщині - Міненерго

У чотирьох областях нові знеструмлення через чергові атаки рф на енергетику в Україні, у Києві, області та на Одещині досі мережеві обмеження, аварійні відключення - у більшості регіонів, від негоди є перебої зі світлом на Тернопільщині, повідомили у п'ятницю в Міненерго, пише УНН.

Енергосистема України працює в умовах підвищеного навантаження через постійні атаки росії та складні погодні умови. Ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури - повідомили в Міненерго.

Ворожі обстріли

"Внаслідок нічних ударів ворога на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах.

Графіки, обмеження та аварійні відключення

"У Києві, Київській та Одеській областях оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у Міненерго.

"Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовані аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомили у міністерстві.

Наслідки негоди

"Через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів на Тернопільщині, там тривають ремонтні роботи", - сказано у повідомленні.

Через масовані атаки російської федерації енергетика України працює в режимі надзвичайної ситуації.

У Міненерго подякували усім службам і ремонтним бригадам, які в надскладних умовах безперервно працюють над відновленням світла та тепла в оселях українців.

