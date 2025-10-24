«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях из-за обстрелов

$41.760.01
48.370.10
ukenru
23 октября, 20:21 • 11022 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 25625 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 25588 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 27425 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 37169 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 29095 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 50405 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 43770 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 38404 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13354 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4м/с
91%
743мм
Популярные новости
Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23 октября, 20:36 • 6842 просмотра
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 3500 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 3900 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters01:38 • 3382 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 4590 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 30118 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 50410 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 43774 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 38406 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 44787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Ким Чен Ын
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Франция
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 17899 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 22537 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 32873 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 41163 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 60601 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Шахед-136

«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях из-за обстрелов

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Движение поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях затруднено 24 октября из-за повреждений инфраструктуры и ограничений движения. Применяется комбинированная транспортировка, резервная тяга и объездные маршруты, что привело к задержкам до 2 часов для некоторых рейсов.

«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях из-за обстрелов

В пятницу, 24 октября, движение поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях затруднено из-за повреждения инфраструктуры и ограничения движения, применяется комбинированная транспортировка, резервная тяга и объездные маршруты. Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

В связи с массированными обстрелами имеем затрудненное движение сразу в нескольких регионах, задействуем комбинированную транспортировку, резервную тягу и кое-где объездные маршруты

- говорится в сообщении.

Кировоградская область

В результате обстрела ночью была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет (ведь все вовремя переместились в укрытие), габарит восстановлен по обеим колеям. Впрочем, задержки на обесточенном участке коснулись 4 поездов из-за движения под резервными тепловозами:

  • 51/52 Одесса - Запорожье
    • 127/128 Львов - Запорожье
      • 7/8 Харьков - Одесса
        • 53/54 Днепр - Одесса

          Среднее время задержки - более 2 часов

          - предупредила Укрзализныця.

          Харьковская область

          Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, до Лозовой поезда движутся измененным маршрутом с задержками, применяется комбинированная логистика.

          Так, ночью автобусным сообщением с помощью местных властей в Харьковской области доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск - Одесса - Краматорск.

          Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск - Львов. Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом успешно проведена и плановая гражданская эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров, 2 котов и собачки. 

          В дальнейшем сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:

          • №102 Херсон - Краматорск
            • №104 Львов - Краматорск
              • №712 Киев - Краматорск

                Сумская область

                Применяется комбинированная логистика поезд + автобус.

                В частности, пассажиров поезда №787 Терещенская - Киев доставляем автобусами до Конотопа, где организована посадка в поезд №779 Сумы - Киев.

                Укрзализныця призвала пассажиров "запастись терпением и следить за информацией на официальных ресурсах" и напомнила о возможности получать оповещения через мобильное приложение.

                Напомним

                Кабинет министров принял решение о защите критической инфраструктуры, включая создание Координационного центра инженерной защиты. Правительство направило средства из резервного фонда на защиту и восстановление инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.

                Кабмин выделил 8 млрд грн из резервного фонда госбюджета на нужды "Укрзализныци"23.10.25, 18:42 • 2362 просмотра

                Вита Зеленецкая

                ОбществоВойна в Украине
                Энергетика
                Кабинет Министров Украины
                Война в Украине
                Отключение света
                Электроэнергия
                Конотоп
                Сумская область
                Кировоградская область
                Харьковская область
                Украинская железная дорога
                Днепр
                Лозова
                Краматорск
                Запорожье
                Львов
                Одесса
                Херсон
                Киев
                Харьков