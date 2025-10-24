«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях из-за обстрелов
Киев • УНН
Движение поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях затруднено 24 октября из-за повреждений инфраструктуры и ограничений движения. Применяется комбинированная транспортировка, резервная тяга и объездные маршруты, что привело к задержкам до 2 часов для некоторых рейсов.
В пятницу, 24 октября, движение поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях затруднено из-за повреждения инфраструктуры и ограничения движения, применяется комбинированная транспортировка, резервная тяга и объездные маршруты. Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
В связи с массированными обстрелами имеем затрудненное движение сразу в нескольких регионах, задействуем комбинированную транспортировку, резервную тягу и кое-где объездные маршруты
Кировоградская область
В результате обстрела ночью была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет (ведь все вовремя переместились в укрытие), габарит восстановлен по обеим колеям. Впрочем, задержки на обесточенном участке коснулись 4 поездов из-за движения под резервными тепловозами:
- 51/52 Одесса - Запорожье
- 127/128 Львов - Запорожье
- 7/8 Харьков - Одесса
- 53/54 Днепр - Одесса
Среднее время задержки - более 2 часов
Харьковская область
Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, до Лозовой поезда движутся измененным маршрутом с задержками, применяется комбинированная логистика.
Так, ночью автобусным сообщением с помощью местных властей в Харьковской области доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск - Одесса - Краматорск.
Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск - Львов. Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом успешно проведена и плановая гражданская эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров, 2 котов и собачки.
В дальнейшем сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:
- №102 Херсон - Краматорск
- №104 Львов - Краматорск
- №712 Киев - Краматорск
Сумская область
Применяется комбинированная логистика поезд + автобус.
В частности, пассажиров поезда №787 Терещенская - Киев доставляем автобусами до Конотопа, где организована посадка в поезд №779 Сумы - Киев.
Укрзализныця призвала пассажиров "запастись терпением и следить за информацией на официальных ресурсах" и напомнила о возможности получать оповещения через мобильное приложение.
Напомним
Кабинет министров принял решение о защите критической инфраструктуры, включая создание Координационного центра инженерной защиты. Правительство направило средства из резервного фонда на защиту и восстановление инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.
