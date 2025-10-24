Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли
Київ • УНН
Рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений 24 жовтня через пошкодження інфраструктури та обмеження руху. Застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, що призвело до затримок до 2 годин для деяких рейсів.
У п’ятницю, 24 жовтня рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений через пошкодження інфраструктури та обмеження руху, застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.
У зв’язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об’їзні маршрути
Кіровоградщина
В результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:
- 51/52 Одеса - Запоріжжя
- 127/128 Львів - Запоріжжя
- 7/8 Харків - Одеса
- 53/54 Дніпро - Одеса
Середній час затримки - більше 2 годин
Харківщина
Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.
Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ - Одеса - Краматорськ.
Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ - Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика.
Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:
- №102 Херсон - Краматорськ
- №104 Львів - Краматорськ
- №712 Київ - Краматорськ
Сумщина
Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.
Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська - Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми - Київ.
Укрзалізниця закликала пасажирів "запастись терпінням і слідкувати за інформацією на офіційних ресурсах" та нагадала про можливість отримувати сповіщення через мобільний застосунок.
