Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений 24 жовтня через пошкодження інфраструктури та обмеження руху. Застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, що призвело до затримок до 2 годин для деяких рейсів.

Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли

У п’ятницю, 24 жовтня рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений через пошкодження інфраструктури та обмеження руху, застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

У зв’язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об’їзні маршрути

- йдеться у дописі.

Кіровоградщина

В результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:

  • 51/52 Одеса - Запоріжжя
    • 127/128 Львів - Запоріжжя
      • 7/8 Харків - Одеса
        • 53/54 Дніпро - Одеса

          Середній час затримки - більше 2 годин

          - попередила Укрзалізниця.

          Харківщина

          Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

          Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ - Одеса - Краматорськ.

          Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ - Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика. 

          Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

          • №102 Херсон - Краматорськ
            • №104 Львів - Краматорськ
              • №712 Київ - Краматорськ

                Сумщина

                Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.

                Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська - Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми - Київ.

                Укрзалізниця закликала пасажирів "запастись терпінням і слідкувати за інформацією на офіційних ресурсах" та нагадала про можливість отримувати сповіщення через мобільний застосунок.

                Нагадаємо

                Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо захисту критичної інфраструктури, включаючи створення Координаційного центру інженерного захисту. Уряд спрямував кошти з резервного фонду на захист та відновлення інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.

                Віта Зеленецька

