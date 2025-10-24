Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині через обстріли

Рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині ускладнений 24 жовтня через пошкодження інфраструктури та обмеження руху. Застосовується комбіноване транспортування, резервна тяга та об’їзні маршрути, що призвело до затримок до 2 годин для деяких рейсів.