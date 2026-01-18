Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭ
Киев • УНН
Вблизи Запорожской АЭС начались ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1". Это стало возможным благодаря очередному прекращению огня, достигнутому при посредничестве МАГАТЭ.
Вблизи Запорожской АЭС в рамках прекращения огня начались ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющей станцию с энергосистемой. Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети "Х", передает УНН.
Подробности
Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что в рамках очередного прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ, начались критически важные ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой
Украинская команда проводит ремонтные работы, а команда МАГАТЭ на местах следит за их прогрессом.
Напомним
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси официально подтвердил, что Украина и РФ согласились на введение локального перемирия. Это гуманитарное решение позволит начать восстановление последней резервной линии электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).