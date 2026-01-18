Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:25 • 5346 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 28563 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 52991 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 32977 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 43991 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 51250 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 41826 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 63350 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 30583 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 46719 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Калифорнии объявлена "красная зона" из-за вспышки смертельного лептоспироза у домашних животных18 января, 00:24 • 8268 просмотра
Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домовPhoto18 января, 00:35 • 9138 просмотра
Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии18 января, 00:40 • 60638 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto04:30 • 11131 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters08:29 • 5020 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 29012 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 63354 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 36175 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 67733 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 97250 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 4518 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 22999 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 20548 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 18610 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 18051 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Вблизи Запорожской АЭС начались ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1". Это стало возможным благодаря очередному прекращению огня, достигнутому при посредничестве МАГАТЭ.

Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭ
Фото: МАГАТЭ

Вблизи Запорожской АЭС в рамках прекращения огня начались ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющей станцию с энергосистемой. Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что в рамках очередного прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ, начались критически важные ремонтные работы на резервной линии электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющей украинскую ЗАЭС с энергосистемой

- говорится в сообщении.

Украинская команда проводит ремонтные работы, а команда МАГАТЭ на местах следит за их прогрессом.

Напомним

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси официально подтвердил, что Украина и РФ согласились на введение локального перемирия. Это гуманитарное решение позволит начать восстановление последней резервной линии электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина