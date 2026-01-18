$43.180.08
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Поблизу Запорізької АЕС розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередач 330 кВ "Феросплавна-1". Це стало можливим завдяки черговому припиненню вогню, досягнутому за посередництва МАГАТЕ.

Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕ
Фото: МАГАТЕ

Поблизу Запорізької АЕС у рамках припинення вогню розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередач 330 кВ "Феросплавна-1", що з'єднує станцію з енергосистемою. Про це повідомляє МАГАТЕ в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що в рамках чергового припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, розпочалися критично важливі ремонтні роботи на резервній лінії електропередач 330 кВ "Феросплавна-1", що з'єднує українську ЗАЕС з енергосистемою

- йдеться в повідомленні.

Українська команда проводить ремонтні роботи, а команда МАГАТЕ на місцях стежить за їхнім прогресом.

Нагадаємо

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі офіційно підтвердив, що Україна та рф погодилися на запровадження локального перемир'я. Це гуманітарне рішення дозволить розпочати відновлення останньої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Павло Башинський

