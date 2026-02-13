Украина предлагает МАГАТЭ противодействовать угрозам ядерной безопасности, исходящим от рф - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в пятницу, 13 февраля, встречу с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси с целью сообщить о новых российских ударах по энергетической системе Украины, которые создают риски для наших ядерных объектов и угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Об этом Сибига сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Глава МИД Украины озвучил гендиректору МАГАТЭ позицию Украины относительно Запорожской атомной электростанции и необходимость противодействия угрозам, исходящим с российской стороны.

Он отметил, что Украина предложила внести изменения в Устав МАГАТЭ с целью разработки эффективных способов ограничения прав и привилегий государства-агрессора, члена ООН и МАГАТЭ - российской федерации.

Благодарен МАГАТЭ за решение о дальнейшем расширении масштабов своих мониторинговых миссий на объектах ядерной энергетики Украины. Также благодарен МАГАТЭ за медицинское оборудование и другую помощь Украине, за помощь нашим энергетикам, и предложил расширить наше гуманитарное сотрудничество