Украина предлагает МАГАТЭ противодействовать угрозам ядерной безопасности, исходящим от рф - Сибига

Эксклюзив
14:32 • 348 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 2722 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 10091 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 28627 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 41487 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 35315 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 27873 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38365 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 61741 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41668 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Популярные новости
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 40018 просмотра
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto09:08 • 8644 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 21234 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 15751 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 26510 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 28627 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 41487 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 40398 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 63279 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 104506 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Государственная граница Украины
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 21535 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 29357 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 33244 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 58888 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 50891 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Украина предлагает МАГАТЭ противодействовать угрозам ядерной безопасности, исходящим от рф - Сибига

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы сообщить о российских ударах, угрожающих ядерной безопасности. Украина предложила изменить Устав МАГАТЭ, чтобы ограничить права россии.

Украина предлагает МАГАТЭ противодействовать угрозам ядерной безопасности, исходящим от рф - Сибига
Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в пятницу, 13 февраля, встречу с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси с целью сообщить о новых российских ударах по энергетической системе Украины, которые создают риски для наших ядерных объектов и угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Об этом Сибига сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Глава МИД Украины озвучил гендиректору МАГАТЭ позицию Украины относительно Запорожской атомной электростанции и необходимость противодействия угрозам, исходящим с российской стороны.

Он отметил, что Украина предложила внести изменения в Устав МАГАТЭ с целью разработки эффективных способов ограничения прав и привилегий государства-агрессора, члена ООН и МАГАТЭ - российской федерации.

Благодарен МАГАТЭ за решение о дальнейшем расширении масштабов своих мониторинговых миссий на объектах ядерной энергетики Украины. Также благодарен МАГАТЭ за медицинское оборудование и другую помощь Украине, за помощь нашим энергетикам, и предложил расширить наше гуманитарное сотрудничество

- говорится в сообщении Сибиги.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские атаки на энергосистему приводят к снижению мощности украинских АЭС. Он призвал мир остановить россию, введя санкции против "росатома" и усилив ПВО Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Энергоатом
Ядерное оружие
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Сибига
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Организация Объединенных Наций
Украина