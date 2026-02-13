Україна пропонує МАГАТЕ протидіяти загрозам ядерній безпеці, що виникають з боку - Сибіга

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 1906 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 9028 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 27648 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 40366 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 34563 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 27568 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38149 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 61515 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41569 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 62025 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.9м/с
91%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 39595 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto09:08 • 8174 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20895 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 15408 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 26013 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 27660 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 40378 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 39605 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 62831 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 104072 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 20900 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29146 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33042 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 58656 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 50697 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
MIM-104 Patriot

Україна пропонує МАГАТЕ протидіяти загрозам ядерній безпеці, що виникають з боку - Сибіга

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб повідомити про російські удари, які загрожують ядерній безпеці. Україна запропонувала змінити Статут МАГАТЕ, щоб обмежити права росії.

Україна пропонує МАГАТЕ протидіяти загрозам ядерній безпеці, що виникають з боку - Сибіга
Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у п’ятницю, 13 лютого, зустріч з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі з метою повідомити про нові російські удари по енергетичній системі України, які створюють ризики для наших ядерних об'єктів та загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи. Про це Сибіга повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Очільник МЗС України озвучив гендиректору МАГАТЕ позицію України щодо Запорізької атомної електростанції та необхідність протидії загрозам, що виникають з російського боку.

Він зазначив, що Україна запропонувала внести зміни до Статуту МАГАТЕ з метою розробки ефективних способів обмеження прав та привілеїв держави-агресора, члена ООН і МАГАТЕ - російської федерації.

Вдячний МАГАТЕ за рішення про подальше розширення масштабів своїх моніторингових місій на об'єктах ядерної енергетики України. Також вдячний МАГАТЕ за медичне обладнання та іншу допомогу Україні, за допомогу нашим енергетикам, і запропонував розширити нашу гуманітарну співпрацю

- йдеться в дописі Сибіги.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на енергосистему призводять до зниження потужності українських АЕС. Він закликав світ зупинити росію, запровадивши санкції проти "росатому" та посиливши ППО України.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Енергоатом
Ядерна зброя
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Андрій Сибіга
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Україна