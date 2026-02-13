Україна пропонує МАГАТЕ протидіяти загрозам ядерній безпеці, що виникають з боку - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у п’ятницю, 13 лютого, зустріч з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі з метою повідомити про нові російські удари по енергетичній системі України, які створюють ризики для наших ядерних об'єктів та загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи. Про це Сибіга повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.

Очільник МЗС України озвучив гендиректору МАГАТЕ позицію України щодо Запорізької атомної електростанції та необхідність протидії загрозам, що виникають з російського боку.

Він зазначив, що Україна запропонувала внести зміни до Статуту МАГАТЕ з метою розробки ефективних способів обмеження прав та привілеїв держави-агресора, члена ООН і МАГАТЕ - російської федерації.

Вдячний МАГАТЕ за рішення про подальше розширення масштабів своїх моніторингових місій на об'єктах ядерної енергетики України. Також вдячний МАГАТЕ за медичне обладнання та іншу допомогу Україні, за допомогу нашим енергетикам, і запропонував розширити нашу гуманітарну співпрацю