Украина готовится к морозам и возможным атакам: какие поручения получили главы ОВА и профильные министерства

Состоялся ежедневный энергетический селектор. В фокусе внимания стабилизация энергоснабжения по всей Украине. Кроме того, профильные министерства и главы ОВА получили поручение подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Сложная ситуация после ночных обстрелов в Одесской и Николаевской областях после ночной атаки, а также в Киеве и Днепропетровской области после вчерашних обстрелов. В столице над восстановлением электроснабжения в столице работает более 60 бригад, также продолжаются восстановительные работы для возвращения тепла

По ее словам, в Одесской области энергетики работают над подключением более 130 тысяч абонентов, оказавшихся без электроснабжения. Уже подключены объекты критической инфраструктуры.

Премьер отметила, что на следующей неделе ожидаются морозы, поэтому ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонты на всех энергообъектах.

Поручила профильным министерствам и главам ОВА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. При необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности