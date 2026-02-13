$42.990.04
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Украина готовится к морозам и возможным атакам: какие поручения получили главы ОВА и профильные министерства

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В Украине продолжается стабилизация энергоснабжения после обстрелов. Профильные министерства и главы ОВА готовят ресурсы для реагирования на новые атаки в условиях сильных холодов.

Украина готовится к морозам и возможным атакам: какие поручения получили главы ОВА и профильные министерства

Состоялся ежедневный энергетический селектор. В фокусе внимания стабилизация энергоснабжения по всей Украине. Кроме того, профильные министерства и главы ОВА получили поручение подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Сложная ситуация после ночных обстрелов в Одесской и Николаевской областях после ночной атаки, а также в Киеве и Днепропетровской области после вчерашних обстрелов. В столице над восстановлением электроснабжения в столице работает более 60 бригад, также продолжаются восстановительные работы для возвращения тепла

- сообщила Свириденко.

По ее словам, в Одесской области энергетики работают над подключением более 130 тысяч абонентов, оказавшихся без электроснабжения. Уже подключены объекты критической инфраструктуры.

Добавим

Премьер отметила, что на следующей неделе ожидаются морозы, поэтому ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонты на всех энергообъектах.

Поручила профильным министерствам и главам ОВА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. При необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности

- резюмировала она.

Антонина Туманова

