Україна готується до морозів та можливих атак: які доручення отримали голови ОВА та профільні міністерства

Відбувся щоденний енергетичний селектор. У фокусі уваги стабілізація енергопостачання по всій Україні. Крім того, профільні міністерства та голови ОВА отримали доручення підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Складна ситуація після нічних обстрілів в Одеській та Миколаївській областях після нічної атаки, а також в Києві та Дніпропетровській області після вчорашніх обстрілів. У столиці над відновленням електропостачання у столиці працює більше 60 бригад, також тривають відновлювальні роботи для повернення тепла

За її словами, на Одещині енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Уже підключені обʼєкти критичної інфрастркутури.

Прем'єрка зауважила, що настпуного тижня очікуються морози, тож ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктів.

Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності