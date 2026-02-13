Україна готується до морозів та можливих атак: які доручення отримали голови ОВА та профільні міністерства

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 3612 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 8528 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 12617 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 32641 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 46477 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 38189 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 28978 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 39189 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 63026 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 42176 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
95%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 43438 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 11423 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 24101 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 18666 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 30221 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 32642 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 46479 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 43606 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 64987 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 106226 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 24243 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 30327 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 34162 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 59879 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 51764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Falcon 9
Золото

Україна готується до морозів та можливих атак: які доручення отримали голови ОВА та профільні міністерства

Київ • УНН

 • 94 перегляди

В Україні триває стабілізація енергопостачання після обстрілів. Профільні міністерства та голови ОВА готують ресурси для реагування на нові атаки в умовах сильних холодів.

Україна готується до морозів та можливих атак: які доручення отримали голови ОВА та профільні міністерства

Відбувся щоденний енергетичний селектор. У фокусі уваги стабілізація енергопостачання по всій Україні. Крім того, профільні міністерства та голови ОВА отримали доручення підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Складна ситуація після нічних обстрілів в Одеській та Миколаївській областях після нічної атаки, а також в Києві та Дніпропетровській області після вчорашніх обстрілів. У столиці над відновленням електропостачання у столиці працює більше 60 бригад, також тривають відновлювальні роботи для повернення тепла 

- повідомила Свириденко.

За її словами, на Одещині енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Уже підключені обʼєкти критичної інфрастркутури.

Додамо

Прем'єрка зауважила, що настпуного тижня очікуються морози, тож ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктів.

Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності 

- резюмувала вона.

Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12.02.26, 22:30 • 12595 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Миколаївська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Україна
Київ