«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов

В 2026 году украинский потребитель рискует привыкнуть к новому сценарию: некоторые виды рыбы постепенно превратятся из повседневного продукта в более дорогую категорию регулярных закупок.

Ключевой вопрос не в том, будут ли расти цены, а в том, как быстро и кто первым "перепишет" свои пищевые привычки: домохозяйства, HoReCa или сами поставщики.

Сейчас отечественный рынок рыбы живет в режиме постоянного компромисса между курсом валют, логистикой и энергетикой. Но несмотря на войну, блэкауты и более дорогую доставку, потребление не "обвалилось": импорт в 2025 году почти повторил довоенные объемы, а резкие скачки цен происходят скорее точечно, чем по всей полке сразу.

О том, что именно формирует конечную стоимость для покупателя, как бизнес подстраивается под отключения, и почему отдельные виды могут дорожать вдвое, УНН рассказал Генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

Рыбная корзина-2026: почему цены держатся, что их раскачивает и где "стреляет" скумбрия

Украинский рынок рыбы работает в режиме постоянной подстройки под три вещи, которые никто из участников рынка не контролирует:

валютный курс;

логистику;

энергетику.

Несмотря на войну, отключения света и более дорогую доставку, массового провала потребления, по словам Дмитрия Загуменного, не произошло.

В 2025 году импорт по объемам в целом оставался близким к предыдущим периодам, а резкие ценовые скачки носили скорее точечный характер и затрагивали отдельные позиции.

Ключевой сигнал от рынка заключается в том, что украинцы в целом не отказались от рыбы как категории. По итогам 2024 года импорт составил 357 тыс. тонн, а сравнительные показатели других лет приближены к этому уровню. В денежном выражении наблюдалось увеличение:

Если мы в 2024 году импортировали рыбу на 1 млрд 80 млн долларов, то в 2025 году эта сумма (составляла, – ред.) 1 млрд 150 млн – называет конкретные цифры Загуменный.

Объясняет, что эти цифры важны по двум причинам.

Во-первых, они свидетельствуют, что спрос не "сломался" даже на фоне общего падения доходов и миграции.

Во-вторых, это объясняет "поведение" цен: когда объемы закупок сохраняются, основное давление на розничную стоимость создают не дефицит товара, а сопутствующие расходы и макрофакторы.

Поскольку часть населения выехала, общее потребление в абсолютных показателях может казаться стабильным, но в пересчете на одного человека средний уровень потребления может даже несколько подрасти – сказал эксперт.

Это скорее индикатор структуры спроса: рыбу покупают те, кто остался, но они стараются не отказываться от категории полностью, чаще меняя вид или формат покупки.

Валюта – как главный рычаг цены на рыбу и морепродукты

Рынок рыбы в Украине структурно импортозависим: более 90% продукции завозится из-за границы и закупается за валюту. В такой модели курс становится главным драйвером гривневой цены даже тогда, когда мировая цена на конкретную рыбу почти не меняется.

Показательный пример, на котором объясняет модель ценообразования Генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов, – хек. Именно он в течение последних лет на мировых рынках удерживался примерно в одном ценовом коридоре (порядка 2 долларов за килограмм). Однако для украинского потребителя важно не только то, сколько стоит рыба в долларах, а какой именно курс действует на момент закупки и реализации.

Но украинская гривневая цена зависит от того, какой курс в момент закупки и продажи. Когда (доллар стоил, – ред.) меньше 40 гривен, – это одна стоимость. Сейчас курс подскочил до 43 – 47 гривен. Это совсем другая история для потребителя – подчеркивает Дмитрий Загуменный.

Он подчеркивает, что ценообразование определяется объективными факторами, на которые компании не имеют прямого влияния.

"На цену влияют те объективные факторы, на которые сами субъекты не влияют. Они уже подстраиваются под реалии", – резюмировал эксперт.

Среди методов адаптации в арсенале участников рынка – оптимизация закупки, пересмотр ассортимента, работа с запасами. А еще они могут дольше держать старые партии, чтобы сгладить "денежный шок" для покупателя.

Но когда валютное давление длительное, это неизбежно отразится на розничной цене для потребителя.

Логистика: когда море заменили фуры и как это влияет на цену

Второй базовый фактор – доставка. До полномасштабной войны значительная часть крупных партий шла морскими маршрутами, что обычно дешевле в пересчете на тонну. После 2022 года логистика существенно перестроилась: завоз через страны ЕС, транзитные хабы и преобладание автомобильного транспорта повысили расходы.

Многие везли морем. Это одна стоимость. Потом началась война. Завозить стали через Литву, через Польшу, Румынию. Стоимость росла потому, что везут все автомобильным транспортом – рассказал в беседе с УНН Гендиректор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов.

Дополнительное давление на логистику оказывали кризисные эпизоды на границе. Когда возникали блокировки и транспорт стоял на границах в очередях, перевозчики поднимали тарифы, а бизнес получал не только более дорогую доставку, но и риск нарушения холодовой цепи и потери качества. Даже если острые фазы блокировок прошли, логистика остается чувствительной к очередям, стоимости топлива, страхованию, ремонту автопарков и изменению маршрутов.

В итоге логистический компонент "вшивается" в конечный чек очень просто: чем дороже доставка, тем меньше пространства для промоакций, скидок и стабилизации цен в массовом сегменте.

Почему блэкауты тоже "влетают в копеечку" покупателям рыбы

Третий фактор, который стал системным для ценообразования на рыбу и морепродукты в военные годы, – затраты на энергоавтономность.

Рыба требует стабильной "холодовой цепи": склады, морозильные камеры, логистические центры, магазины. Отключения электроэнергии заставили рынок инвестировать в генераторы и тратить значительные объемы топлива на поддержание работы холодильного оборудования.

"Крупные игроки имеют генераторы. Но это тоже немалая составляющая, которая влияет на стоимость продукции", – отмечает собеседник УНН в комментарии.

Розничные сети также закладывают аналогичные расходы в маржу.

Дмитрий Загуменный для иллюстрации привел показательную деталь о ритейле, которая хорошо объясняет, почему "генераторные" расходы рано или поздно подталкивают цены вверх.

АТБ тратит 30 тысяч литров (топлива, – ред.) ежедневно. Умножьте это на 60 гривен (средняя стоимость литра топлива) и получится космическая цифра". А дальше включается стандартная логика торговли: торговые сети закладывают свои расходы и это тоже влияет на конечную стоимость для потребителя – разъяснил эксперт.

Однако одновременно стоит понимать, что степень влияния отличается в зависимости от модели бизнеса. Кто-то имеет собственные складские мощности и несет максимальные затраты на автономность. Кто-то работает короткими цепями или на быстром обороте, уменьшая время хранения. Но общий принцип один: электроэнергия и топливо становятся частью "невидимого налога" в цене рыбы.

Был ли общий скачок цен на "рыбном" рынке

Несмотря на комплексное давление трех факторов, участники рынка не фиксируют массового подорожания всего ассортимента одновременно. По большинству позиций цены держались относительно ровно по сравнению с предыдущими месяцами и даже предыдущим годом.

95% рыбной продукции имеет примерно одинаковую цену, которая была и месяц назад, и полгода назад, и в прошлом году – сказал Дмитрий Загуменный.

Однако исключения существуют, и они обычно связаны с мировыми ограничениями на вылов или изменениями предложения в отдельных видах.

Самый яркий пример точечного подорожания – скумбрия. Это дикая рыба, вылов которой регулируется квотами. Когда научные оценки указывают на сокращение запасов, квоты могут уменьшать. Экологически это логично, но экономически это означает меньшее предложение и более высокую закупочную цену.

"В результате сокращения квот цена скумбрии на уровне закупок выросла почти вдвое: примерно с коридора около 3 долл./кг до уровней, близких к 5 долл./кг. В рознице это ощущается еще сильнее, в частности в сегменте копченой продукции, где на цену накладываются расходы переработки, энергии и торговой маржи: по сравнению с летним периодом цена могла сместиться с "300+" в зону "500+" за килограмм", – прокомментировал "кейс скумбрии" Генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов.

При этом экономический эффект для спроса предсказуем. Когда скумбрия приближается по цене к более дорогим видам рыбы, часть потребителей уменьшает покупку или ищет замену. Это не означает исчезновения спроса как такового, но означает перетекание в другие позиции.

Рынок выравнивает ситуацию, а потребитель ищет замену в корзину: украинский пример

Одна из причин, почему рынок не "срывается" от каждого точечного скачка, – способность потребителя заменять виды рыбы. Если резко дорожает одна позиция, ее часто можно заменить другой, более дешевой или просто более доступной в конкретный момент.

По словам Дмитрия Загуменного, легче всего это работает в сегменте белой рыбы, где выбор шире. В нише красной рыбы пространства для замещения меньше, но и там спрос может смещаться между форматами (стейки, филе, нарезка, замороженная или охлажденная продукция).

Именно этот механизм замещения частично "гасит" последствия ценовых шоков: спрос не исчезает, а перераспределяется между позициями, поддерживая общие объемы продаж.

Стабильность с зависимостью от весны и курса: сколько будет стоить рыба в ближайшие месяцы

Оценки рынка относительно ближайших месяцев в целом сводятся к сохранению текущих ценовых уровней, если не произойдет нового резкого ухудшения базовых факторов.

Среди условий, которые могли бы уменьшить давление, называют сезонное облегчение ситуации в энергосистеме весной и потенциальное снижение курсового давления.

Дмитрий Загуменный говорит: если курс гривны откатится ближе к 41-42 грн/долл., это может дать ощутимый эффект в гривневых ценах, хотя и не мгновенный, потому что рынок работает партиями и запасами. Отдельно действует сезонность вылова: для некоторых видов рыбы самые высокие цены приходятся на осенний период, тогда как в последующие сезоны возможно удешевление вследствие пополнения предложения. Для скумбрии, учитывая сезон вылова осенью и зимой, сезонный фактор тоже может изменять ценовую динамику, но его влияние зависит от квот и общего предложения.

Роль государства в ценообразовании: почему рынок просит не регулировать его руками

В дискуссиях о госрегулировании участники рынка склоняются к тому, что чрезмерное административное вмешательство создает преграды и вредит конкуренции.

Гендиректор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов разъясняет: рынок рыбы – конкурентный. На нем работает значительное количество субъектов, и именно конкуренция, по мнению представителей отрасли, лучше регулирует цены, чем ручные ограничения, которые часто дают побочные эффекты: дефицит, "серую" торговлю, ухудшение качества или перекладывание расходов в другие компоненты цены.

Лучше, чтобы государственное регулирование туда не вмешивалось. Рынок сам все отрегулирует. Там работает более ста субъектов и любые административные преграды будут мешать – уверен он.

В то же время собеседник УНН признает значение общего макрофинансового фона, в частности внешней поддержки Украины, которая помогает стабилизировать бюджет и, опосредованно, экономическую ситуацию. Поэтому для покупателя практический результат таков: ассортимент на полках в целом сохранен, резкого "вымывания" товара не произошло.

География поставок и структура спроса: что остается стабильным

Еще один стабилизирующий цены фактор – относительно неизменная структура импорта и потребительских привычек. После шока 2022 года рынок постепенно восстановился и вышел на определенное плато.

"Среди ключевых поставщиков традиционно называют Норвегию (в частности по сельди и скумбрии), Исландию, США (в частности по минтаю) и другие страны. В структуре потребления топовые позиции также остаются примерно теми же из года в год, что придает рынку инерционности и прогнозируемости", – объясняет для читателей Загуменный.

Это означает простую вещь: чтобы цены "поехали" вверх по всему ассортименту, нужен либо масштабный шок в базовых расходах в Украине (курс, энергетика, логистика), либо значительный шок предложения на мировых рынках для нескольких ключевых видов одновременно.

Поэтому рыбный рынок Украины в 2026 году держится не на дешевизне, а на адаптации. Базовая цена формируется тремя "железными" составляющими: валютной закупкой, доставкой и расходами на энергетическую автономность. Массового подорожания всего ассортимента участники рынка не видят, однако точечные скачки цен возможны (и скумбрия уже стала показательным кейсом того, как квоты на вылов могут быстро менять реальность на полке).

Если весной действительно уменьшится давление энергетических проблем, а курс гривны ослабит свой "налог на импорт", рынок имеет шансы пройти ближайшие месяцы без новой волны подорожания.

Но импортная "природа" рыбной полки делает ее слишком чувствительной к внешним и макроэкономическим изменениям, а значит полной и окончательной стабильности здесь не стоит ожидать.