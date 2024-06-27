В среду, 26 июня, завершился групповой этап Евро-2024 по футболу. По его итогам определились все участники плей оф и сформировались пары 1/8 финала. Об этом сообщили на сайте Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.

детали

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Четвертьфиналы - 5 и 6 июля. Полуфиналы-9 и 10 июля.

Финал турнира состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Все пары 1/8 финала Евро-2024

Левая часть сетки

Суббота, 29 июня, 22:00. Германия-Дания

Воскресенье, 30 июня, 22:00. Испания-Грузия

Понедельник, 1 июля, 19:00. Франция-Бельгия

Понедельник, 1 июля, 22:00. Португалия-Словения

Правая часть сетки

Суббота, 29 июня, 19:00. Швейцария-Италия

Воскресенье, 30 июня, 19:00. Англия-Словакия

Вторник, 2 июля, 19:00. Румыния-Нидерланды

Вторник, 2 июля, 22:00. Австрия-Турция

Четвертьфиналы Евро-2024

1. Пятница, 5 июля, 19:00. Испания / Грузия-Германия / Дания

2. Пятница, 5 июля, 22:00. Португалия / Словения-Франция / Бельгия

3. Суббота, 6 июля, 19: 00. Англия / Словакия-Швейцария / Италия

4. суббота, 6 июля, 22: 00. Румыния / Нидерланды-Австрия / Турция

Полуфиналы Евро-2024

1. Вторник, 9 июля, 22:00. Победитель четвертьфинала №1-Победитель четвертьфинала № 2

2. Среда, 10 июля, 22:00. Победитель четвертьфинала № 3-Победитель четвертьфинала № 4

Финал Евро-2024

Воскресенье, 14 июля, 22:00. Победитель полуфинала №1-Победитель полуфинала №2.

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