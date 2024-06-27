Объявлены пары 1/8 финала Евро - 2024 и полная сетка плей - офф, матчи которой пройдут с 29 июня по 2 июля, четвертьфиналы - 5-6 июля, полуфиналы-9-10 июля и финал-14 июля в Берлине.
В среду, 26 июня, завершился групповой этап Евро-2024 по футболу. По его итогам определились все участники плей оф и сформировались пары 1/8 финала. Об этом сообщили на сайте Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.
детали
Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Четвертьфиналы - 5 и 6 июля. Полуфиналы-9 и 10 июля.
Финал турнира состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.
Все пары 1/8 финала Евро-2024
Суббота, 29 июня, 22:00. Германия-Дания
Воскресенье, 30 июня, 22:00. Испания-Грузия
Понедельник, 1 июля, 19:00. Франция-Бельгия
Понедельник, 1 июля, 22:00. Португалия-Словения
Суббота, 29 июня, 19:00. Швейцария-Италия
Воскресенье, 30 июня, 19:00. Англия-Словакия
Вторник, 2 июля, 19:00. Румыния-Нидерланды
Вторник, 2 июля, 22:00. Австрия-Турция
1. Пятница, 5 июля, 19:00. Испания / Грузия-Германия / Дания
2. Пятница, 5 июля, 22:00. Португалия / Словения-Франция / Бельгия
3. Суббота, 6 июля, 19: 00. Англия / Словакия-Швейцария / Италия
4. суббота, 6 июля, 22: 00. Румыния / Нидерланды-Австрия / Турция
1. Вторник, 9 июля, 22:00. Победитель четвертьфинала №1-Победитель четвертьфинала № 2
2. Среда, 10 июля, 22:00. Победитель четвертьфинала № 3-Победитель четвертьфинала № 4
Воскресенье, 14 июля, 22:00. Победитель полуфинала №1-Победитель полуфинала №2.
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