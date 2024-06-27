Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2024: повна сітка плейоф
Київ • УНН
Оголошені пари 1/8 фіналу Євро-2024 і повна сітка плей - офф, матчі якої пройдуть з 29 червня по 2 липня, Чвертьфінали - 5-6 липня, півфінали - 9-10 липня і фінал-14 липня в Берліні.
У середу, 26 червня, завершився груповий етап Євро-2024 з футболу. За його підсумками визначилися всі учасники плейоф та сформувалися пари 1/8 фіналу. Про це повідомили на сайті Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.
Деталі
Матчі 1/8 фіналу Євро-2024 відбудуться від 29 червня до 2 липня. Чвертьфінали – 5 та 6 липня. Півфінали – 9 та 10 липня.
Фінал турніру відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.
Всі пари 1/8 фіналу Євро-2024
Ліва частина сітки
Субота, 29 червня, 22:00. Німеччина – Данія
Неділя, 30 червня, 22:00. Іспанія – Грузія
Понеділок, 1 липня, 19:00. Франція – Бельгія
Понеділок, 1 липня, 22:00. Португалія – Словенія
Права частина сітки
Субота, 29 червня, 19:00. Швейцарія – Італія
Неділя, 30 червня, 19:00. Англія – Словаччина
Вівторок, 2 липня, 19:00. Румунія – Нідерланди
Вівторок, 2 липня, 22:00. Австрія – Туреччина
Чвертьфінали Євро-2024
1. П'ятниця, 5 липня, 19:00. Іспанія / Грузія – Німеччина / Данія
2. П'ятниця, 5 липня, 22:00. Португалія / Словенія – Франція / Бельгія
3. Субота, 6 липня, 19:00. Англія / Словаччина – Швейцарія / Італія
4. Субота, 6 липня, 22:00. Румунія / Нідерланди – Австрія / Туреччина
Півфінали Євро-2024
1. Вівторок, 9 липня, 22:00. Переможець чвертьфіналу №1 – Переможець чвертьфіналу №2
2. Середа, 10 липня, 22:00. Переможець чвертьфіналу №3 – Переможець чвертьфіналу №4
Фінал Євро-2024
Неділя, 14 липня, 22:00. Переможець півфіналу №1 – Переможець півфіналу №2.
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