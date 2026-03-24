Россия атаковала энергетическую инфраструктуру, без света часть жителей 6 областей, графики - вечером

россия ночью снова совершила комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, без света осталась часть жителей в 6 областях Украины, в вечерний пик потребления ожидаются графики отключений, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Этой ночью враг снова совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате чего часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

"Сегодня, с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Также до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности", - отметили в Минэнерго.

Потребителей призвали, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Вчера, 23 марта, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером, но ниже, чем днем ранее, на фоне потепления.

